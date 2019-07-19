【鄭秀文演唱會】Sammi靠《紅綠燈》渡過抑鬱：想走但踏不出半步

鄭秀文（Sammi）《#FOLLOWMi 鄭秀文世界巡迴演唱會》進行過半，有別於以往，Sammi今次邀請「全女班」擔任嘉賓，當中包括不少後輩歌手，全場觀眾情緒高漲，熱情有增無減。

昨晚（18日），Sammi完成第6場演唱會，邀請鄭融（Stephanie）擔任嘉賓，兩人共同演繹《紅綠燈》。演唱前，Sammi講了一段說話，稱這首歌在最低潮的時候陪伴著自己，當時的她的心境就好似站在紅綠燈口，過不到對面馬路。而在唱完開頭幾句之後，Sammi已經開始哽咽，然後一邊喊一邊唱副歌。

Sammi與鄭融合唱《紅綠燈》感觸落淚。（YouTube截圖@ Alex Chau）

事後，她在IG表示當晚有點感觸，回想起抑鬱症時期，常常一個人躲在房中，一邊聽《紅綠燈》，一邊食煙：「覺得自己彷佛被一種巨大無力感囚禁在馬路上的安全島上，然後看着（著）對面的紅綠燈不停在切換，每當綠燈亮起是（時）很想很想走過對面馬路，但就是被一種莫名的恐懼囚禁，內心抖震，完全踏不出半步……」那時就是這首歌陪伴了Sammi無數個痛苦的夜。

不少網友表示，見到Sammi一邊唱一邊喊非常心疼。（微博@__Maggie__wong__）

其實當年Sammi復出之後，曾經在演唱會上獨唱過《紅綠燈》，所以今次可以同原唱一齊演繹，對她來講也別具意義。她續寫到：「現在回望原來我所經歷過的，是為了造就我日後能夠幫助更多人，因為我經歷過我只會更加明白他們的苦心和無助，明白別人的痛苦是我們很需要的同理心。」

Sammi稱自己過往的經歷，是為了造就她日後幫助更多人。（YouTube截圖@Alex Chau）