【鄭秀文演唱會】感激盧巧音作品療癒自己　靠一首歌渡過單身低潮

鄭秀文《#FOLLOWMi世界巡迴演唱會》香港站不經不覺已進行了一半，還餘下6場演唱會，但Sammi每晚仍是搏盡演出。昨晚她請來盧巧音（Candy）來當嘉賓，場面溫馨感動，相信她們亦想起17年Sammi為Candy擔任演唱會尾場嘉賓，送上暖心鼓勵的一幕。二人再次合唱《喜歡戀愛》，音樂只奏起前奏時，便隨即喚起了當時的畫面，讓歌迷立即歡呼尖叫。

兩人再次合唱《喜歡戀愛》。

除了為人所津津樂道的「麥花臣嘉賓事件」外，其實二人的相識故事可以追溯至廿多年前，因為Candy其實是Sammy的中學師妹，加上二人同樣熱愛跑步健身，所以更是投契。Sammi更向大家吐露心聲，分享單身時便是聽着《喜歡戀愛》，陪伴自己度過渴望戀愛的日子，她說：「歌曲就係有呢種魔力，有療癒作用，每個人嘅人生都可以搵到一啲歌曲過度生命每個階段。」

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Sammy和Candy夫婦一同出席支持。（Sammy Instagram圖） 當晚Kolor的主音及結他手Sammy也有陪伴老婆Candy出席演唱會，再順道探班老友鐵樹蘭，更在Instagram發文稱讚：「非常好的製作和非常好的體力！將重金屬帶到紅館非常多謝你！」其實重金屬搖滾對Sammi也是新嘗試，她表示從未在紅館場試過「Rock’n Roll Never Die」，她興奮說：「今次最特別係請嚟重金屬樂隊鐵樹蘭，真係純Heavy Metal嗰種，同我一齊演出。」同時再介紹在首場前夕才發表的新歌：「我哋最近有首新歌，我好鍾意個歌名，呢個世界任何角落，每一個人心入面，都好需要呢幾個字——《Power Of Love》！」話音一落，把全場變成搖滾區，Sammi更High到打飛鼓棍，氣氛推至最高點。

Rock'n Roll Never Die！

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Sammi每晚的演唱會除了擠滿了歌迷，更是星光雲集，昨晚就有導演麥兆輝、谷德昭、廖碧兒、溫碧霞和何超蓮來到捧場。

Encore時，Sammi特地換了Thomas Chany設計的新裙。