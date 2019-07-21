【鄭秀文演唱會】MIRROR做嘉賓女粉絲暴動：希望將舞台分畀所有人

昨晚(20/7)鄭秀文在紅館完成了《#FOLLOWMi世界巡迴演唱會》的第八場演出，基本上每晚其中一項最令人期待的，便是猜想到底Sammi會邀請什麼嘉賓上台。而過去一連七晚也是女嘉賓，終於在昨夜出現了首隊男嘉賓，他們便是近年人氣直線上升的男子組合MIRROR。

MIRROR全員現身於Sammi的演唱會作嘉賓，一出現已引得全場女樂迷歡呼。 (資料圖片)

12位小鮮肉一同現身台上，與Sammi先合唱出《默契》，Sammi笑言：「有感於早幾晚都係女嘉賓，陰氣比較重，所以搵咗MIRROR做嘉賓平衡一下。」其實邀請他們上紅館，與主題曲《我們都是這樣長大的》同樣呼應：「MIRROR佢哋廿歲嘅年紀我都經歷過，我好希望可以將呢個演唱會舞台分畀唔同嘅歌手，不論資深嘅歌手定新晉組合。」

Sammi笑言早幾晚嘉賓陣容陰氣太重，要搵12位小鮮肉嚟平衡一下。 (資料圖片)

作為後輩，MIRROR為著今次難得的機會也非常用功，特意排練了一段新的舞步，跳唱出《CHOTTO等等》及《火熱動感LaLaLa》等Sammi的名作medley。Sammi大讚他們：「雖然第一次見面，飯盒又要買多十幾個，化妝師和車都要加倍。但係綵排時我有睇佢哋表演，我覺得好犀利。」

今次嘅新舞步係MIRROR特登為咗做呢場嘉賓而排練。 (資料圖片)