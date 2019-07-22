【鄭秀文演唱會】又一天后站台送驚喜　李玟最鍾意Sammi呢首歌？

鄭秀文與李玟兩位天后難得同台合唱，CoCo更興奮說：「我等咗呢個合唱機會25年喇！」

鄭秀文 (Sammi) 昨晚於紅館舉行《#FOLLOWMI演唱會香港站2019》，邀請到剛完成台北小巨蛋演唱會的李玟 (CoCo)，原來二人早於 93 年已結緣。

兩位難得天后同台，CoCo 說：「這個合唱機會我等咗25年，當時我參加新秀歌唱大賽，而Sammi已是天王巨星，我就在台下睇住你，好崇拜你，你果陣唱果首歌《叮噹》我晩晚都想起。」說罷還以「鬼妹仔」口音唱了幾句《叮噹》的副歌，引得哄堂大笑。Sammi 也大讚 CoCo 與以往一樣十分關心他人，綵排期間不時關心Sammi 感覺如何，多年來都沒有變。二人合唱完94年作品《給最傷心的人》後，CoCo在Sammi到台下更衣時獻唱由鄧紫棋所寫的新歌《斷了》。

除此以外，Sammi在第一次Encore時換上了黑色背心款毛毛拖尾裙配大 Choker，雖然飾物「斤兩十足」，但無阻Sammi奮力跑向四邊觀眾，不時與台邊觀眾握手。台下有歌迷送上Sammi最愛的花生糖，隨即令她興奮尖帶回後台。

Sammi於Encore位換上帥氣黑色長裙，即使飾物很重亦無阻她通場跑。

這晚的台下嘉賓如陳健安 (On 仔) 、釗峰、鄧麗欣 (Stephy)、徐濠縈、Gin Lee (李幸倪)、J.Arie (雷琛瑜)、傅穎、唐寧及導演莊文強，在Encore時也全部站起來鼓掌拍和。