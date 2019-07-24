鄭秀文邀同屆新人Face To Face吳少芳任演唱會嘉賓：佢係生命鬥士

鄭秀文《#FOLLOWMi世界巡迴演唱會》香港站快將進入尾聲，每一個晚上她也會邀請到讓歌迷意想不到的嘉賓，卻不完全因為他們的人氣或地位，而是因為Sammi與他們的故事、還有她對同樣享受舞台的人的用心。昨天晚上，Sammi請來前女子組合Face To Face成員吳少芳（Jodi）當嘉賓，她多年前因車禍導致四肢癱瘓而退出樂壇，但熱愛音樂的她仍會偶爾上街busking，Sammi隨後發文分享感受：「而今夜，Jodi是嘉賓，這個紅館舞台也是屬於Jodi的。」

鄭秀文與Jodi合唱《默契》。

Sammi希望喜歡音樂的人都能享受舞台，同時歌迷可以在音樂中感受到更多的愛，所以對於能力所及的都主動或答應去幫忙。昨晚在台上，她與歌迷分享邀請Jodi做嘉賓的經過：「我電話邀請佢時，佢馬上就應承。你唔好以為Jodi行動不便，但佢真係非常喜歡唱歌，仲不時會同朋友出街busking唱歌表演，我都喺佢身上得到好大啟發。」在Jodi身上完全能看見以生命影響生命的能力，「喺佢經歷睇到佢嘅不放棄、不斷咁奮鬥，其實係充滿住正能量！」更感謝Jodi帶給自己和歌迷的正面訊息。

Jodi獨唱親自創作的歌曲《Why me》。

久久未在舞台上表演的Jodi很怕自己唱不好：「我希望自己唔好喊，怕自己唱得唔好，你哋會唔會俾啲鼓勵我呀？」台上歌迷便立即為她加油打氣。在她稍稍穩定情緒後，便立即與歌迷們分享一次與Sammi一同感受神存在的體驗：「有次慈善探訪活動撞見Sammi，完咗活動之後佢主動為我禱告，佢對手放喺我雙手上面，期間我喊到又眼淚又鼻水，好怕整到Sammi啲頭髮，喺好擔心好擔心好擔心嘅時候，我感受到有手放咗喺頭上面。」她充滿疑惑繼續說：「但…我心諗明明Sammi對手喺手上面，佢有第三隻手？後來睇相，當時冇手喺我頭上……」歌迷便大叫「感謝主！」續言：「係Sammi嘅禱告令我感到主耶穌嘅臨在，多謝Sammi送呢個舞台畀我！」

對於昨天歌迷給予好友Jodi的熱烈回應，她感動的於Instagram說：「整個紅館，徹底被溫暖和愛包圍。」續言：「Jodi絕對是一個了不起的生命鬥士，生命給她崎嶇難行，她就用她的勇氣走出一條康莊大道。」最後也表示很高興大家再次一起見證了Power Of Love。

+ 4 + 3 + 2

Sammi與Jodi同是「第七屆新秀歌唱大賽」的參賽者，在30年前識於微時，後來二人都加入樂壇，Sammi成為炙手可熱的歌手，而Jodi也成為Face To Face的成員之一，各自在舞台上發光發熱，又以一首《情迷Milano》最叫人印象深刻，副歌歌詞亦十分洗腦。但Jodi在1992年經歷了一場嚴重的交通意外，當時她與經理人一起駕車回家時，與泥頭車相撞，經理人重傷過身，而她則重傷四肢癱瘓，後來便退出樂壇，而組合也隨之解散。多年過後，Face To Face仍偶爾會於慈善活動、十大過四十音樂會中演出經曲歌曲。