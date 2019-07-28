【鄭秀文演唱會2019】冷門歌曲新編排　呈現一個前所未見的鄭秀文

大概可以用「意料之外」來形容這次「#FOLLOWMi 鄭秀文世界巡迴演唱會」。

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來到鄭秀文的第十個個人演唱會，很期待，但老實說，有點不知道自己在期待些什麼，或許跟Sammi經歷了這麼多場演唱會，已習慣了大眾演唱會的模式，連自己也想不出還有什麼地方可以營造出驚喜，只好依賴Sammi創造奇蹟。

結果，奇蹟出現了。放下了一系列經常唱的經典歌，拋開了傳統的演唱會鋪排，用回以前柔和的唱腔，換來了一個令人耳目一新的鄭秀文。

演唱會以經典中的經典《終身美麗》開場，緊接着的並不是近期大熱的演唱會主題曲《我們都是這樣長大的》，亦非什麼氣勢澎湃的快歌，而是近年的國語主打《裸體早餐》。事實上膽子要有一定的大小才敢作這樣的選曲，因為一旦處理得不好，很容易會讓觀眾的專注力流走，但穿着裸色衣服的鄭秀文用身體和歌聲將我們帶到一場裸體盛宴的餐桌上，在這刻我知道這次演唱會將會很不簡單。

穿裸色衣服的鄭秀文用身體和歌聲將我們帶到一場裸體盛宴的餐桌上。（資料圖片）

果然，下一首歌已是另一個驚喜。她演唱的是1996年推出， 但從未公開演唱，連歌迷都差點說不出歌名的《不要》。擺脫了機械式的舞步， Sammi在所散發出的豪邁和迷幻感覺來得異常自然，揮灑自如，這是我從沒有見過的。

說到情路上的憂鬱和無助，大家或許會想到《如何掉眼淚》和《放不低》一類難捨難離的作品。但再深入一點看，鄭秀文其實還有《傷》，《世界之最（你願意）》和《宿命主義》。這三部曲都是講述對明知沒有結果的愛情認了命，但仍然執迷於計算過去往的對於錯之中，蒙着眼的演出突顯歌者的無奈，滲透出來的憂鬱叫人動容。

蒙着眼的演出突顯出歌者的無奈。（資料圖片）

最近比較感性，聽到Sammi說「痛過之後，你們的愛情將會變成世界之最」後，心不禁酸了一下，其實痛過之後的世界是「你願意」還是「我願意」？是「誰敢抱着我睡，難道是我不對」還是「來緊抱着我睡，來吧伴我親嘴」？分別倒是很大，在這個紛亂的年代，或許大多數人都只是得到「你願意」不圓滿的結局吧。

快歌部分從地底找來了地下樂隊「鐵樹蘭」大玩搖滾重金屬，令《叮噹》着急的感覺加劇，將原本已經很吵耳的《煞科》昇華到更吵耳的層次。但這樣子還不夠，Sammi還準備了跟樂隊一同打鼓，這個由骨子裏rock出來的鄭秀文，亦是前所未見的。

由骨子裏rock出來的鄭秀文是前所未見的。（資料圖片）

正如我所說，這次沒有了一些已經聽到膩的大熱作品，取而代之的是一些較少唱，甚至沒有公開演繹過的作品，就像《跳傘》雖然是主打，但其實並沒有在過往的演唱會上演唱過。多年後再演繹這些歌曲，除了帶來一份暖暖的回憶之外，亦為這些歌賦予新的生命，讓大家重新認識現在的鄭秀文。

除了選曲外，今次的演出流程亦徹底擺脫了公式化的鋪排，沒有明確的「快歌／慢歌」分隔線，但仍然走得很流暢。沒有一部分刻意歌頌主的環節，卻巧妙地以《衝過去》，《Creo en Mi》和《信者得愛》組成了宣揚「愛」與「正面」的一部分，令我首次感受到《衝過去》一曲的力量真的不簡單。

Sammi巧妙地演唱了歌頌主的歌曲。（資料圖片）

驚喜沒完沒了，最後一部分Sammi不唱歌，專心跳舞，這份狂野又是過往大家從沒有見過的東西。據說這些都是Sammi特地要求由零開始學習的新東西，其實細心想想，以她今時今日的地位，根本不需要靠這些磨人的鍛鍊去討好觀眾，隨拍子隨便擺動一下，門票也能火速賣光，但她仍然選擇為觀眾努力付出，將新的元素放進表演之中，難道你有不尊敬她的理由嗎？

Sammi特意為演唱會學習新的舞步。（資料圖片）

演唱會以2001年演唱會主題曲《螢光粉紅》作結，有點突然，但很特別。整個演唱會比以往的短，但質絕對比量重要。沒有拖延時間的這些那些，沒有廢話，沒有無謂的大合唱和encore，重要的，值得欣賞的，在兩小時內沒有半分鐘悶場內全推出來。

這是一個極有新鮮感，非看不可的鄭秀文演唱會。即使你不認識她的歌，也會很享受這個演出，因為這次出售的不是集體回憶，不是「食老本」，而是出售表演者的專業和一種有水準的藝術，進場前並沒有什麼需要準備，只要坐着細心欣賞就行。

內容提供：QuincySuneo 俄羅斯不不不危險

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「鄭秀文演唱會之最​」​】

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