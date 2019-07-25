【鄭秀文演唱會】踏入紅館個唱第100場　Sammi：開始有啲唔捨得

鄭秀文（Sammi）「#FOLLOWMi鄭秀文世界巡迴演唱會」接近尾聲，Sammi的落力表演引人入勝。在24日晚，她迎來在紅館的第100場騷，全場氣氛高漲，座無虛席。

同前面10場一樣，Sammi身穿SENSEN Lii白色定制禮服，演唱《終身美麗》出場，層層白紗堆疊，夢幻又浪漫。在演唱途中，Sammi同大家熱情打招呼：「大家好，我係Mi，來到最後第三晚，我都有啲唔捨得，但我依然會帶著同前面幾場一樣嘅熱情演唱。」全場尖叫聲此起彼伏。其後Sammi quick change，換上SENSEN Lii另一套定制的玫紅色禮裙，繼續獻唱後半段。

Sammi在演唱《終身美麗》時連換兩套衫。（資料圖片）

拼貼設計與輪廓剪裁誇張又艷麗。（資料圖片）

在以齊陰黃白色長假髮、裸色Bodysuit連唱《裸體早餐》等四首歌之後，舞者們換上oversize的誇張羊絨大衣，蓋著頭，手拿白氣球優先出場，營造「悲傷」氣氛，Sammi則困在柱內，隨升降台緩緩升起，她頭戴淺色超短假髮，以薄紗遮掩雙眼，貼上淚滴妝，演唱《傷》。由柱內走出來，Sammi呈現的是超大型西裝造型的斗篷，內有同樣大小的白色襯衣搭配領呔，極具戲劇效果。

Sammi於柱內演唱《傷》令眾人印象深刻。（資料圖片）

演唱《降落傘》時，Sammi站在燈光「演變」的降落傘上，由舞台的一端，緩緩移向舞台中間，隨後唱出《不要驚動愛情》，以及獻給粉絲《千年如一日》，多謝粉絲一直以來的支持。

以燈光「打造」的降落傘相當唯美。（資料圖片）

來到嘉賓環節，Sammi稱今次主力邀請的都是女歌手：「佢哋人生裡面嘅演出、聲線令我好感動。以下呢位女歌手係My favorite，我經常聽佢歌，真係好鍾意嘅女歌手。」而音樂前奏響起時，歌迷們已經聽出是莫文蔚（Karen）的《忽然之間》，兩人傾情合唱，全場歡呼。Sammi表示能邀請到Karen很開心，而早前宣布不再舉辦大型個唱的Karen也告知大家接下來會做Musical，更邀Sammi一齊玩：「你好適合，又識演戲，又識唱歌同跳舞。」

合唱完之後，Karen獨唱《如果沒有你》（微博@米飯一號）

相信不少歌迷都知道，今次Sammi將Heavy Metal帶入舞台，與Supper Moment主音Sunny所屬的另一隊Band鐵樹蘭合唱《Power Of Love》，兩人落力表演，燈光與音樂完美融合，在場歌迷無一不享受這視聽盛宴，場面震撼，之後《煞科》更將氣氛推向高潮。

Sammi在《Creo En Mi》MV中有一幕被倒「血水」，而現場她與王嘉爾在熒幕中「合唱」，以紅色彩帶代替「血水」，極具視覺衝擊。（資料圖片）

一輪激情四射的勁歌熱舞之後，Sammi換上綠色Tube dress，後腰以大型綠色薄紗做裝飾，以及長長的拖尾，連唱《最後一次》、《理想對象》、《不拖不欠》、《如何掉眼淚》、《如果你有事》、《親密關係》，全場歌迷亦大聲附和。其後Sammi再次表示：「剩低兩晚，開始有啲唔捨得。」在演唱完《上帝早已預備》與是次主題曲《我們都是這樣長大的》之後，Sammi同大家說再見。

而在Encore部分，Sammi以舞代歌，與Dancer們跳出一段純舞蹈，之後以《螢光粉紅》結束是次演唱會，期間走向舞台各個區域，向觀眾鞠躬，以表謝意。

當晚蔡一杰亦有到場支持。（Instagram@djremus_choy）