【鄭秀文演唱會】紅館騷第100場莫文蔚做嘉賓：水壺年代等到依家

鄭秀文《#FOLLOWMi世界巡迴演唱會》香港站已經進入倒數階段，昨晚是Sammi在紅館開唱的第100場演唱會，在這麼有意義的場次，她邀請到自己十分欣賞的好朋友莫文蔚（Karen）來當嘉賓，更立即化身小歌迷，在演唱會結束後在Instagram發文大呼：「聽Karen唱歌連鼻孔都會懷孕，因為實在太好聽！」

聽到Karen唱出第一句《忽然之間》，Sammi便興奮得像小粉絲一樣尖叫！

每晚的嘉賓環節都叫歌迷期待，而昨晚連Sammi也難掩興奮之情，只因她也是Karen的忠實歌迷：「今晚嘉賓係個人『賣飛佛』，我長年累月都有佢嘅歌跟身，成日都會聽佢嘅歌，雖然佢比較少喺香港同大家表演，所以今次能夠邀請到自己都好鍾意嘅女歌手同台，我真係好開心！」話畢，Karen便從升降台出場並唱出《忽然之間》第一句時，歌迷亢奮得立即尖叫，連Sammi也立刻尖叫：「嘩～好好聽呀！」

兩大天后難得同台，二人除了溫馨的手拖手唱歌，又調皮的扮行Catwalk，可愛互動叫歌迷看得笑聲不斷！對於Sammi十分期待的合作，Karen裝作抱怨：「我哋從未同台過，或者做過任何嘢，我都唱咗26年，我等你呢個電話等咗幾耐？」Sammi機智的回答：「由水壺（電話）年代等到依家。」笑笑後繼續說出自己對Karen的欣賞：「你係我自己All time favorite，我真係好鍾意聽你唱歌，你接受我邀請，我真係好開心！」

Karen獨唱了《如果沒有你》，全場觀眾更一起大合唱。

對於明年二月可能是Karen最後一場演唱會，Sammi語帶可惜道：「我睇報導知你好快開埋最後一次演唱會，就唔再做pop music嘅concert，到時我一定會去捧場！」Karen表示曾承諾在自己狀態最好時，要帶給大家最好的表演，之後便要邁步向前，更邀請Sammi一起演出音樂劇：「其實你都適合做Musical，識得演戲、唱歌、跳舞，唱live仲要唱得咁好，真係冇乜邊個！」相信歌迷們也十分期待她們任何形式的合作。

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今場是Sammi在紅館的第100場演唱會，在完場後她便在Instagram發文感謝歌迷支持：「感激每位入場觀眾，整晚都跟mi心連心。一起笑，一起跳，一起感動，一起瘋。What a wonderful night！」更指雖然身體很累，但內心卻很亢奮，只因她做了一個滿意度極高的演唱會。Sammi更拍片盡訴內心不捨，並希望演唱會能順利完成，能放下心頭大石，放下所有壓力，好好放鬆和休息。