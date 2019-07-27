【鄭秀文演唱會】兩大天后同台　與陳慧琳激罕合唱《誰願放手》

昨晚Sammi宣佈了3間受惠慈善機構，並把加場演出的收入全數撥捐。 (資料圖片) 昨夜(26/7) 是Sammi鄭秀文《#FOLLOWMi世界巡迴演唱會2019香港站》的第12場演出，亦是尾二的場次。最初宣佈加開2場時，Sammi曾承諾過會將加場所得收益全數撥捐予慈善機構，昨晚她亦公開了3家受惠機構名單：「我會捐呢兩晚歌酬俾無國界醫生、香港世界宣明會及恩光中心 (基督教靈實恩光成長中心)，這個中心我曾經去過探訪，他們主要照顧嚴重智障的小朋友。當我決定將最後二場變成慈善場之後，我就好有信心去完成佢，希望可以將我嘅第十次演唱會變得更加有意義。」

演唱會幾乎臨近尾聲，過往每晚的嘉賓也總不會讓樂迷失望，而昨夜的嘉賓則是久久不見的Kelly陳慧琳。Sammi介紹Kelly出場前亦坦言：「呢位嘉賓真係比較少同台合唱。」不過歌曲前奏一響起，樂迷經已開始尖叫，Kelly終於現身台上與Sammi合唱《誰願放手》。

難得兩位天后同台合唱！ (資料圖片)