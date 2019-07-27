【鄭秀文演唱會】尾場爆Seed勁歌熱舞　古天樂現身唱《男朋友》

一連十三場鄭秀文《#FOLLOWMi》紅館演唱會今晚來到尾場，Sammi演出精彩之餘，邀請到的嘉賓的充滿驚喜。有重金屬樂隊鐵樹蘭作每晚固定嘉賓，又有新力軍Mirror、同期出道的Face To Face成員吳少芳、前輩葉蒨文，以及李蕙敏、莫文蔚、陳慧琳等等，可見天后在圈內非常好。今晚尾場Sammi非常興奮，高呼：「雖然係尾場，即係唔使留力啦！」台下亦有一眾圈中好友現身撐場，包括：張衛健、蘇永康、梁漢文、徐濠縈等，但許志安始終沒有現身觀眾席。 攝影：葉兆康

Sammi興奮高呼：「嚟到尾場，即係唔使留力啦！你哋都唔好留力呀！」 （葉兆康攝）

Sammi繼續以一身白婚紗造型打頭陣唱出《終身美麗》，到中段間奏她興奮向觀眾說：「歡迎大家嚟到第十三場，亦即係最後一場嘅《#FOLLOWMi》演唱會！一路以嚟大家都陪住我走呢段路，畀咗好多愛我。雖然係最後一場，即係唔使留力啦，你哋都唔好留力！我繼續會有幾多畀幾多，希望大家都可以有一個好瘋狂嘅晚上！」然後向四面觀眾逐一打招呼，全場尖叫聲四起，氣氛高漲。

Sammi被稱作「百變天后」當之無愧，造型不斷轉換，而且沒停過勁歌熱舞。 （葉兆康攝）

Sammi早前已透露，今次演唱會藝術性與娛樂性並重，《裸體早餐》、《不要》、《 顏色⋯氣味》、《十誡》等連串歌曲衝擊入場觀眾，誇張的肢體動作、舞台激光縱橫交錯，Dancer時而是亂跑的身體組織，時而是「無頭人」，將歌曲主題化作視覺體驗。加上Sammi發揮淋漓盡致，一次過將聲、色、藝的功架呈現給觀眾。

來到尾場Sammi難掩興奮心情，雖然口中說：「要按捺住心情！」但身體卻很誠實，向觀眾風騷扭pat：「晒下呢個完美身段先！」她又說：「睇鄭秀文嘅騷唔使顧儀態㗎！俾老婆激親、俾老闆鬧完，將呢啲冤屈氣一次過嗌出嚟！」現場隨即響起「拆樓級」觀呼聲，Sammi也忍不住說：「好大怨氣喎！」

誇張的肢體動作，加上Dancer們多變的組合，Sammi一次過將聲、色、藝的功架呈現給觀眾。 （葉兆康攝）

到千呼萬喚的嘉賓位，叱咤樂壇最受歡迎男歌手——古天樂現身開金口，與Sammi搭膊頭合唱《默契》，古天樂更開金口唱《男朋友》，簡直是「核彈級」驚喜。兩人老友鬼鬼，Sammi形容對方是「廁紙」：「你知唔知呀，等成日都請你做嘉賓，如果冇咗你都唔知點算，就好似大完便冇廁紙，都唔知點收科，你就係嗰張廁紙！」古天樂反嘲Sammi熱褲造型露出半個屁股，Sammi見群情洶湧盡快走回後台，臨走前笑說：「都唔知點解要請一個根本唔識唱歌嘅人唱歌！哈哈！」