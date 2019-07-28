【鄭秀文演唱會】尾場難掩興奮不停脫　掉完T恤仲想除埋Bra Top！

鄭秀文果然「牙齒當金使」，來到演唱會尾場毫不留力，在最尾一首歌《螢光粉紅》與一眾Dancer送上一段澎湃的舞蹈表演，再次展示健身鍛鍊成果。Sammi興奮得「脫掉」，擲下護腕飛向觀眾，又脫下T恤擲向觀眾，更作狀連Bra Top也要脫掉，情緒非常高漲。及後更邀請過百位台幕後人員上台，包括王嘉爾、鐵樹蘭、Shimica、綠葉劇團、Dancer們上台影大合照。

古天樂都係嘉賓之一。（葉兆康攝）

群情洶湧不斷嗌Encore，擾攘近超過10分鐘，即使現場開晒燈兼發出廣播呼籲，觀眾亦久久未散去。

除了激動位，在唱《我們都是這樣長大的》前的感言環節：「落咗班之後，我都係一個平凡人，因為《我們都是這樣長大的》。」唱畢Sammi叮囑大家要保持好心態面對挑戰：「心嘅作用係要嚟開嘅，咁樣你先會開心！」色、聲、藝俱全的演唱會還有送上溫馨時刻。

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Sammi在後台接受訪問時，被問到完騷後第一樣要做的事是什麼，興奮地說：「食零食！」並示自己想放個長假，少玩點手機，作真正的休息。然後微笑迴避家庭事的問題，表示現時專注手頭上的工作。