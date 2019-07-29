Supper Moment電競音樂節唱《世界變了樣》　備戰8月Summer Sonic

Supper Moment昨晚出席電競音樂節，一連唱了《258km/h》、《一樣不一樣》、《大丈夫》、《幸福之歌》和《說再見了吧》，台下觀眾瞬間變歌迷 ，仿如變了他們的主場騷！唱至起興時，更應觀眾要求，加唱《世界變了樣》，曲終時台下有人大叫：「光復香港，時代革命！」

Supper Moment一上台以強勁的感染力將演出變為自己主場個唱一樣。(葉志明攝)

Supper Moment於電競音樂節「樂隊組合表演」環節演出，雖然只得短短半個小時，但Sunny每個嘶吼都用盡全力，結他手阿雞、低音結他手CK和鼓手阿達都搏盡演出，個個都汗流浹背。演出中更有爆破效果，觀眾享受得舉起雙手當作螢光棒，隨着音樂左右揮動，精彩得有如Supper Moment主場個唱一樣。

Supper Moment四子在台上揮灑汗水，出盡全力表演。(葉志明攝)

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Supper Moment將下月16日，到日本大型音樂節Summer Sonic擔任嘉賓，帶着自己的音樂衝出香港。在後台訪問中，他們指心情既興奮又緊張：「其實歌單已經定好！啱啱4月我哋去美國用咗一個月錄音，就係為咗嚟緊推出嘅精選碟，而Summer Sonic會玩呢隻精選碟嘅歌！」他們又提到，精選碟裏會將舊歌重新編曲，同時再次提高錄音質素，無論是舊雨新知也能感到驚喜。