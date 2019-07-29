【電競音樂節】Dear Jane大男孩的痛：放低手掣好耐，好想喊！

Dear Jane昨晚出席電競音樂節的「樂隊組合表演」， 作為打頭陣表演單位，一出場就令全場尖叫。主唱阿Tim完成演出後，興奮表示今次觀眾人數之多是意料之外：「氣氛好好！大家都好投入，令我哋又high啲！」有人說啤酒和樂隊是絕配，其實電競與樂隊的配搭也有意想不到的火花，如Dear Jane團員所說的，兩者都很需要團隊合作和默契。

Dear Jane昨晚作打頭陣表演嘉賓，一出場便引起哄動。(葉志明攝)

在台上熱烈開唱，半個小時演出包括多首Dear Jane經典歌，有：《經過一些秋與冬》、《哪裡只得我共你》及《永遠的飛行模式》等等。在後台接受訪問時，Dear Jane感慨如今慨嘆已放下手掣多年，每次打機只得數十分鐘後便要投入工作，更打趣道：「明白嘅人就會好想喊，真係好想喊！」其實，他們初出道時推出過《男兒當打交》、《戰狼三國》等充滿「打機味」的作品，被問到是否因為將遊戲世界投射至歌曲中，主音Tim解釋：「其實只係巧合，嗰陣我哋嘅歌主要係簡單嘅、關於奮鬥嘅歌，但咁多年嚟都有好多朋友同fans話我哋啲Punk歌、Rock歌好有動漫feel。」但笑言在完成「Timeline Project」之後，說不定會心血來潮做一個打機Project。

雖然沒有刻意將遊戲世界入到作品之中，但Dear Jane的舊作充滿動漫感覺。(葉志明攝)

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團戰遊戰與夾Band的核心也是團隊合作，結他手Howie興奮說：「我哋樂隊嘅奮鬥就好似打機過關咁！」隨即鼓手Nice便接着說：「真係關關難過關關過。」正如有人應該衝出去做「坦」(即肉盾角色)、有人負責補血，讓其他人能安心戰鬥；亦要有有人做遠攻顧及全局，互補不足才可走得長遠。Bass手Jackal解釋：「大家都係為咗條Team而去奮鬥，好需要默契，同埋會少咗自私。」眾人也十分認同，Tim亦有感而發說：「其實都幾得意！唔可以個個都做同一樣嘢，一定要分工先可以做到。」