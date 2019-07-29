【電競音樂節】Nowhere boys自比GTA的士　Mirror計劃出碟兼開騷

Nowhere boys和Mirror昨晚也有出席電競音樂節的「樂隊組合表演」，在舞台上，他們分別為觀眾帶來不一樣的音樂體驗，台下觀眾氣氛保持高漲，完全沒有冷場，同時亦為一連三晚的音樂節畫上狂熱的句號。

Nowhere Boys在台上狂熱演出，全場氣氛高漲。(葉志明攝)

Nowhere boys笑言自己的音樂如果進入了遊戲世界，就是GTA中的計程車，只因那輛的士會不斷播放不同音樂。在GTA的第五代中，遊戲公司為了加強體驗，所以也特別請樂團為遊戲製作音樂，當中音樂包括電音、搖滾、鄉村搖滾等。主唱Van解釋：「《亂世超人》同今晚都有表演嘅《麥折克射線》，都係當自己遊入咗遊戲世界，無論係音樂、電影定係打機，其實都係用想像力，將自己帶去超現實世界。」被問到最喜歡的遊戲配樂時，Van認為遊戲配樂和電影配樂其實都同樣很重要，他以自己最喜歡的《暗黑破壞神》為例：「隻game間唔中會有啲中古嘅樂器出現，有時又有木結他，我覺得佢好成功咁營造到一個好魔幻、好黑暗嘅世界！」

High到跳入觀眾席是常識吧！(葉志明攝)

與前輩Nowhere boys不同，Mirror就比較喜歡放置手遊，在忙碌的工作期間也可以照玩照升level，同時他們亦透露：「不同成員將會組合推出不同類型的歌曲，之後就會有個大合體，而呢啲單曲都希望可以收錄於年底11月即將推出的大碟裡面。」另外，他們亦有計劃於明年開音樂會，為歌迷帶來青春活力的表演。

Mirror表示比較喜歡放置手遊，因為工作期間都可以升Level。(葉志明攝)