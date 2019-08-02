【恭碩良演唱會】神級結他手包以正站台　重演經典《喺你嗰度》

恭碩良（Jun）昨晚(1/8)於旺角麥花臣場館舉行《Right Here Right Now》音樂會頭場，主題呼應20年前首張專輯《Here & Now》，將這些年的音樂經歷濃縮在演出之中，向觀眾展現音樂的多變性之餘，同時帶大家進入恭碩良的音樂世界。 攝影：陳順禎

音樂會以《Hit and Run》及新作《射波狗雄傳》打頭陣，爽快的結他Riff與「打心口」的鼓聲喚醒大家的耳朵，提醒大家準備享受一場音樂的Fine Dinning。他向大家招呼：「歡迎大家嚟到一年一度嘅恭碩良演唱會，Right Her Right Now係得依家呢個moment㗎咋！將出面嘅嘢放喺出面，無論你咩國籍、膚色，鍾意或鍾意女。We are all family！我唔再講嘢㗎喇！」

恭碩良昨晚開騷，帶大家享受一場音樂Fine Dinning。 (陳順禎攝)

Rock味作品過後，進入Jun拿手的Groovy環節，一口氣唱出《Do It All Over Again》、《Sun Shines Down》及新作《5:59》，雖Jun上一節表示不再說話，但轉個頭難掩幽默本色：「我諗我係全香港喺8號、10號風球開騷嘅人，今次第三次喇！I don’t know why?平時你見我喺面（鼓手位）就得得戚戚咁，但依家但喺到就好似剝晒衫，除淨條底褲面對你哋咁！」

Jun難掩幽默本色：「平時你見我喺面（鼓手位）就得得戚戚咁，但依家但喺到就好似剝晒衫，除淨條底褲面對你哋咁！」(陳順禎攝)

今晚驚喜之一，邀請到本地神級爵士結他手包以正登作嘉賓，重演經典作品《喺你嗰度》。包以正帶同他的PRS Signature結他演出，澎湃的結他solo簡直讓觀眾耳朵懷孕，在Rock底之中滲入爵士元素，絕無冷場。Jun更想起初認識包以正的往事，視對方為親哥哥：「當時啱啱毛先生齊，一個神級結他手搵你彈騷！嘩！」及後因為要教大家用手燈app的緣故，又突然自爆個人熱點密碼為「gosuckadiXk」，令全場爆笑，Jun將場當作自己的家一樣與大家have fun。

包以正帶同他的PRS Signature結他演出，澎湃的結他solo簡直讓觀眾耳朵懷孕，在Rock底之中滲入爵士元素。(陳順禎攝)

演唱會尾段發生一段小插曲，Jun在閒談間問到觀眾明天是否要上班不能玩得太晚，台下觀眾忽然高呼「罷工」。Jun為打圓場說：「都話咗外面嘅事留番喺外面咯，聽日係咪day off呀？嗰兩個字咁難聽⋯⋯」氣氛頓時變得突兀，出現冷場，不過好彩兜得返繼續唱出《We All Fall Down》。

演唱會尾段發生一段小插曲，Jun在閒談間問到觀眾明天是否要上班不能玩得太晚，台下觀眾忽然高呼「罷工」。Jun為打圓場說：「都話咗外面嘅事留番喺外面咯……」(陳順禎攝)

+ 2

到最尾encore位，唱過《侵蝕》與《愛後記》，Jun再次感謝觀眾投入音樂會當中，給予他很大支持：「今次演出對我有好大意義！我哋一齊加油！畀機會唱多啲廣東歌你哋聽，廣東話！我唔會唱其他文㗎喇！」