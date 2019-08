【恭碩良演唱會】神級結他手包以正站台　重演經典《喺你嗰度》

恭碩良(Jun)昨晚(1/8)於旺角麥花臣場館舉行《Right Here Right Now》音樂會頭場,主題呼應20年前首張專輯《Here & Now》,將這些年的音樂經歷濃縮在演出之中,向觀眾展現音樂的多變性之餘,同時帶大家進入恭碩良的音樂世界。 攝影:陳順禎

音樂會以《Hit and Run》及新作《射波狗雄傳》打頭陣,爽快的結他Riff與「打心口」的鼓聲喚醒大家的耳朵,提醒大家準備享受一場音樂的Fine Dinning。他向大家招呼:「歡迎大家嚟到一年一度嘅恭碩良演唱會,Right Her Right Now係得依家呢個moment㗎咋!將出面嘅嘢放喺出面,無論你咩國籍、膚色,鍾意或鍾意女。We are all family!我唔再講嘢㗎喇!」

Rock味作品過後,進入Jun拿手的Groovy環節,一口氣唱出《Do It All Over Again》、《Sun Shines Down》及新作《5:59》,雖Jun上一節表示不再說話,但轉個頭難掩幽默本色:「我諗我係全香港喺8號、10號風球開騷嘅人,今次第三次喇!I don’t know why?平時你見我喺面(鼓手位)就得得戚戚咁,但依家但喺到就好似剝晒衫,除淨條底褲面對你哋咁!」

今晚驚喜之一,邀請到本地神級爵士結他手包以正登作嘉賓,重演經典作品《喺你嗰度》。包以正帶同他的PRS Signature結他演出,澎湃的結他solo簡直讓觀眾耳朵懷孕,在Rock底之中滲入爵士元素,絕無冷場。Jun更想起初認識包以正的往事,視對方為親哥哥:「當時啱啱毛先生齊,一個神級結他手搵你彈騷!嘩!」及後因為要教大家用手燈app的緣故,又突然自爆個人熱點密碼為「gosuckadiXk」,令全場爆笑,Jun將場當作自己的家一樣與大家have fun。

演唱會尾段發生一段小插曲,Jun在閒談間問到觀眾明天是否要上班不能玩得太晚,台下觀眾忽然高呼「罷工」。Jun為打圓場說:「都話咗外面嘅事留番喺外面咯,聽日係咪day off呀?嗰兩個字咁難聽⋯⋯」氣氛頓時變得突兀,出現冷場,不過好彩兜得返繼續唱出《We All Fall Down》。

到最尾encore位,唱過《侵蝕》與《愛後記》,Jun再次感謝觀眾投入音樂會當中,給予他很大支持:「今次演出對我有好大意義!我哋一齊加油!畀機會唱多啲廣東歌你哋聽,廣東話!我唔會唱其他文㗎喇!」