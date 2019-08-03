【容祖兒演唱會】天后做嘉賓唱過呢啲歌！　即Click重溫經典時刻

1. 古巨基《我們世界巡迴演唱會Part2》

8、90後的歌迷去唱K都有一個習慣，就係完場時必點古巨基和容祖兒的《狂串樂基兒》作結，由26首金曲組成包括《我的驕傲》、《笑說想》、《怯》、《歡樂今宵》、《必殺技》等，全曲總長12分41秒，過足K癮亦相當抵唱！古巨基在這場演唱會中邀請到Joey做嘉賓，機會難得當然立即在台上重組「Juicy Lemon」，並為歌迷帶來時隔多年的《狂串樂基兒》合唱，歌迷只聞前奏幾粒音便立刻興奮得歡呼，可見歌曲對於選曲十分滿意！

隨後，Joey更在台上大爆古巨基的愛妻二三事：「當年我同基仔演出之前，準備上舞台嘅時候，我見到古巨基不停喺度搵嘢，我以為佢唔見咗支咪啦，好迷惘、大失方寸咁，原來佢要搵古太隻手摸一摸先安心。」聽到偶像的甜蜜秘聞，台下歌迷也禁不住會心微笑！

時隔多年再合唱《狂串樂基兒》。（葉志明攝）

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2. Dear Jane《Dear Jane Yours Sincerely Live 2019》

這次演唱會是Dear Jane成軍16年的第一個紅館演唱會，所以對他們和樂迷也意義重大！當晚他們合唱了之前的合作歌曲《心之科學》和Joey的《牆紙》，歌迷可以Live到呢個「限定組合」真的很幸福！Joey更在台上分享成為Dear Jane嘉賓的有趣經過，指在合作歌曲後，因會在一個澳門騷第一次演唱《心之科學》，她便邀請Dear Jane來當她的嘉賓：「當時佢哋仲好興奮咁同我講『我哋開騷啦！』，然後我哋就Dead air咗2、3秒。」

主唱Tim便笑着解釋，當時Joey主動詢問日期後，便對助手說：「幫我Mark期呀唔該！」Joey再接着說：「佢哋完全一點興奮嘅感覺都冇，作為一個女仔咁主動，但係見到四……四條麻甩仔……呆咗，咁係點解呢？係咩玩法呢？」Joey還邊說邊模仿當時Dear Jane的表情，最後結他手Howie笑言只因他們都是怕羞仔，幕後對話真係惹笑全場！

Joey快人快語，知道Dear Jane騷期就立刻叫助手幫忙Mark低，打算出席當嘉賓撐場！（網絡圖片）

3. 張敬軒《Hinside Out演唱會》

Joey同軒仔的好友情人人都知，在知道Joey開騷並推新歌《PRETTY CRAZY》後，軒仔立即玩性大開，化身火龍果唱出惡搞版《Pretty Hungry》幫手宣傳！當年軒仔開騷Joey一樣撐到盡，出場合唱《笑忘書》，但二人Talking時便立即打破感動氣氛，妙語連珠讓全場笑聲不斷！

當軒仔稱Joey為「好閨密」，Joey便立即回上一句「好姊妹」，讓軒仔沒好氣的說：「依家好兄弟唔得嘅？我話畀你聽，唔好諗到咩就講咩呀！」Joey當然未驚過，繼續牙尖嘴利的全力反擊：「其實我今日係畀面你㗎咋！我見到嗰個『降兩度』我就憎㗎喇，簡直係造成樂壇浩劫呀！叫佢以後唔好出現喺我面前！」又說：「叫番『降兩度』出嚟，我要同佢Battle，深水埗Beyonce大戰旺角麥當娜！」相信歌迷看二人說垃圾話鬥嘴也會感到很搞笑。

聽住Joey同軒仔一人一句鬥嘴，全場觀眾笑聲不斷。（黃浩晉攝）

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4. 黃耀明《明曲晚唱 音樂會》

Joey在圈中一向有好人緣！這次在《明曲晚唱》音樂會中，與明哥合唱了《小王子》，唱第一句「戴琉璃冠冕」時，Joey不禁驚呼：「哇咁高音嘅！」這時明哥便立即救場，為Joey接着唱下去。但在幾句之後，唱至「我環遊花園 / 總有奇逢兩段」時，Joey已快速進入狀態，在間奏時歌迷也不禁拍手歡呼，大讚二人高音、低音配合得非常好！

5. 側田《Chapter Free演唱會》

Joey在側田的《Chapter Free演唱會》唱了《越唱越強》和《16號愛人》，當Joey從升降舞台升上時，全場氣氛已被鬧得熱哄哄！在talking時，Joey便直接問側田：「我哋連飯都冇食過，點解你演唱會第一場會搵我做你嘉賓嘅？」側田便立即美言：「你係我女神嚟㗎嘛，我冇同你講過咩？」Joey聽到後雖然嘴角禁不住上揚，但還是表示不收貨：「你為咗搵嘉賓，你講埋啲咁嘅嘢！你摸住你個良心！」側田開玩笑說：「我以前將你嘅Poster貼喺天花板，所以我好妒忌師兄！」意想不到的回答讓全場陷入瘋狂，Joey立即全身僵硬扮中冷箭，但甜笑不減，隨即側田便認真說：「我想講Joey真係一個最Down to earth，最Kind…」「最Kai？」「最Kind嘅Super star，多謝你畀咗咁多正能量我！」側田立即字正腔圓的繼續把感言說完。

雖然二人沒有什麼私交，但Joey表示願意答應嘉賓邀約，只因為側田的優秀才華：「如果我有機會開一間唱片公司，我一個會簽側田！因為其實我覺得側田係一個好多功能嘅Artist嚟！識跳舞、識唱歌已經唔使多講，同埋我記得你出道前有做幕後，唱和音，所以簽你應該好慳！」更在台上相約騷後一齊去打邊爐。

側田指Joey是他的女神。（側田IG圖）

6. 李榮浩《有理想 世界巡迴演唱會》

相信Joey現身李榮浩演唱會，已讓歌迷十分驚喜！在近年不管是中國、台灣、日本或韓國歌手來港開唱，為了更加貼地和向歌迷展示誠意，都會特別練習唱廣東歌傍身，李榮浩邀請到Joey做嘉賓，當然也苦練了一曲！Joey上台後便立刻唱起《習慣失戀》的副歌入歌，一句「知我是個無法討好的人 / 相戀一刻 / 只是我的僥倖」立刻把全場氣氛推至高點，而李榮浩也唱得駕輕就熟，不受語言所影響。

Joey在Talking時更表示，自己做演唱會嘉賓有兩個條件：「第一，要不是跟那個歌手很熟，要不是你就要很欣賞他！我真的很欣賞你，我記得第一次他在香港九展開唱，第一天收到你的邀請時，我來採排的時候就覺得『哇塞！』，大有才華了吧！」更表示李榮浩特別為了香港歌迷，而特別準備了4首廣東歌，真的讓她很感動！

李榮浩苦練《習慣失戀》與Joey合唱。（視覺中國）

7. 鄭欣宜《女神有問題 演唱會》

Joey和欣宜一起合唱了《有故事的人》、《無人知道雙子座》，在第一首歌結束時，欣宜興奮得馬上與Joey擁抱，更害羞的笑言：「你好靚呀！」更向台下觀眾大叫：「你哋可唔可以畀啲掌聲祖祖呀！」再轉向Joey激動的捉着她的手並說：「今晚真係好多謝你嚟呀！」Joey就像一個她的長輩、姐姐，緩緩的對大家說：「我隔離呢個人，不下數次同佢通Whatsapp，佢都係喊住咁同我講嘢，嗚嗚……好驚呀！好擔心呀！我知道佢呢個演唱會好大壓力。」然後牽起欣宜的手，叫她靜靜享受一起舞台，便和歌迷分享起二人故事：「其實我同鄭欣宜嘅認識係好多年前，我地去溫哥華做家訪團，欣宜跟住肥姐，佢喺嗰度讀書、嗰度住啦。咁好難得見到個肥妹仔，佢完全係超級有自信，在後台未見到人就聽到聲，非常搞笑！」欣宜笑指多年後的自己仍是這樣，Joey續言，「另一樣我覺得我哋好似嘅地方係，我哋都唔係會令男觀眾吞口水嘅類型，我好早就知道呢樣嘢。」以自己的經歷來勉勵欣宜，希望她能成為有能力的實力派歌手。

Joey和欣宜已相識多年。（網絡圖片）

8. Twins《LOL Live in HK演唱會》

英皇「龍、虎、豹」就是Joey同Twins，三人是彼此的好閨密，平日的飯局、旅行都能看到同途的身影，演唱會撐場做嘉賓絕對是意料之中，但歌迷能近距離看到偶像的另一面，也是十分興奮！祖兒更開心的叫Kenny幫忙手機開Live，三人在台上興奮得邊唱邊亂舞，更不時衝向手機鏡頭，在笑笑鬧鬧中唱完《你講你愛我》和《眼紅紅》，歌迷們仿佛參與了她們的姐妹聚會。