【超犀利趴】丁噹重演踩空跌落台意外　忍痛堅持勁舞跳唱近一小時

台灣《超犀利趴》音樂節今天（3日）開鑼，實力唱將丁噹拋開「苦情歌后」的形象，換身一變唱跳搖滾歌手，引爆台北南港展覽館。氣氛熾熱高漲途中，丁噹重演了踩空跌落台意外，敬業的她沒有讓演出中斷，繼續勁歌熱舞近一小時，不說還以為那突然消失的一刻是舞台效果。 攝影：葉志明

丁噹今日以性感形象示人，露出小蠻腰兼大跳甩臀舞。一開場以舞曲medley揭開序幕，《夜貓》、《真情人》、《舞孃》、《脫掉》再加新歌《都是月老惹的禍》，強勁的節奏與視覺衝擊，令全場逾萬人為之瘋狂。唱《脫掉》時，丁噹跟Dancer把上衣拋開，大騷身材「派糖」。

叮噹今日現身台灣《超犀利趴》音樂節，一改情歌天后形象，以勁歌熱舞變身跳唱搖滾歌手。（葉志明攝）

連串勁舞後便發生踏空跌落台意外，但幾乎現場沒有觀眾察覺到，還以為是舞台效果，緊接着與J.Sheon首次同台合唱新碟主打《不要命》。她事後還打趣道：「現在屁股都腫起來，跳舞的時候看起來會更翹！」

飆高音是丁噹的拿手好戲，今次演出重新演繹了《王妃》，「開大絕」一樣展示了功架，尤其在最後一次副歌「我的王妃我要霸佔你的美」一句，如尖刀般通透劃破場館的空氣，再現零瑕疵的實力。另一爆點是，丁噹唱出《派對動物》，五月天團長兼結他手怪獸彈住Solo出場，本尊現身再次掀起全場高潮。

五月天團長兼結他手怪獸出場，飆風Solo非常帥氣。（葉志明攝）

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身為情歌天后，結尾當然要拿出殺手鐧，連唱《猜不透》和《我愛他》，全唱大合唱氣氛相當溫馨，丁噹還叫觀眾牽著身邊的朋友，還寄語大家：「我們都會幸福！」