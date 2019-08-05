【容祖兒演唱會】遲一小時開騷坐足9成人　 觀眾大叫：香港人加油

經歷種種困難，《容祖兒Pretty Crazy演唱會2019》終於順利舉行8月5日的首場演出。雖然事先也有不少樂迷擔心因「三罷」而難以到場，不過從高達9成的入座率便可看出，觀眾要到達紅館還是頗為順利。但可能亦因關顧遲入場的觀眾，演唱會在晚上9時15分才正式開始，不少人大叫「回水」。

而在演出正式開始前，不少場內觀眾也高呼「香港人加油」，也有人大叫「光復香港，時代革命」的口號，更有人高舉「反送中」的旗幟。

演唱會遲近一小時開始，有在場觀眾大叫「香港人加油」及高舉「反送中標語」。 （彭嘉彬攝）

演唱會正式開始，Joey從一個大型圓球體中現身，全白歌服配上LED燈，有種孔雀開屏的感覺，先唱出《空港》，未知Joey是否感冒未清，聲線仍是有點勉強。

開場medley的歌服非常養眼，加上力度十足的舞步，瞬間點燃全場氣氛。 （陳順禎攝）

一曲過後，Joey換上一襲星空Pattern的藍色緊身衣及披風，性感度爆燈，一連唱出《Show Up》、《好事多為》、《逃》、《美麗在望》及《隆重登場》所組成的medley，排舞方面落足心機，歌曲也悉數重新編曲，新鮮感十足。Joey期間又道：「多謝所有今晚到場嘅朋友!」

Joey非常性感。（陳順禎攝）

換上一身米黃色「連身泡泡裙」，Joey唱出《再見我的初戀》及《天之驕女》，由四人組成的「弦樂團」以三部小提琴及一部大提琴作伴奏，古典與流行樂完美交融。唱畢，Joey與觀眾打招呼：「今次20周年，JY嘅團隊真係Pretty Crazy，因為我哋搵咗嚟自世界各地嘅精英，包括表演者、舞者、樂手同舞台設計，希望畀到驚喜大家。」

台中射燈波勁壯觀。（陳順禎攝）

唱出《逃避你》前，她笑說:「唱下啲舊歌先，睇下大家係咩年紀。」一起歌樂迷跟住唱，她又笑道:「你哋好老呀！」再專業的天后也會有甩轆的時候，本來唱完《逃避你》Joey打算步向後台換衫，台上卻突然響起《搜神記》前奏，原來Joey險些忘記了要多唱一首才下台。

唱出《逃避你》時，台下觀眾自行大合唱。（陳順禎攝）

【容祖兒演唱會】首場演出多阻滯 Joey：今日有求必應黃大仙呀！

其它精彩相片：