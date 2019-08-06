【容祖兒演唱會】邀請頭場觀眾下星期睇多次：我哋不見不散！

容祖兒首場《容祖兒Pretty Crazy演唱會2019》雖然阻礙重重，不少舞台效果亦因機器故障而未能呈現，不過氣氛加好歌搭夠，怎也挽回不少分數。最後容祖兒更展現天后風範，承諾在場歌迷可憑票尾在8月12號晚再睇一場，享受一個完整的《容祖兒Pretty Crazy演唱會》。

溫馨提示，頭場觀眾記得唔好掉飛尾，12號再入場睇！（陳順禎攝）

在舞台緊急整修期間，Joey站上「球狀飛碟」吊上半空，與山頂樂迷近距離接觸，更即席邀請觀眾合唱《世上只有》，並唱出《這分鐘更愛你》、《我的驕傲》。

雖然舞台故障，不過還有「飛碟」把Joey吊到半空。（陳順禎攝）

大合唱環節完結，Joey再次著地，這時舞台也還原了不少，只是機關還未能使用。不過Joey請出的嘉賓，即使齋聽亦已足夠，因為他便是歌神張學友。合唱出《這麼近那麼遠》，男女版本終於在這晚聚頭，學友表示:「多謝祖兒翻唱我呢首歌，因為呢首歌其實係我寫嘅，所以近幾年都收到唔少版稅。」Joey亦笑言:「搵到學友哥哥做我演唱會嘉賓，係我呢20年嚟最好嘅花紅!」

學友大讚Joey！（陳順禎攝）

+ 5 + 4 + 3

Joey更獲學友點燈:「佢係我相當佩服嘅後一代歌手，喺現今樂壇裡面，佢具備晒最好歌手嘅條件，對唱歌有熱誠、謙虛、努力、會挑剔自己又敢挑戰自己，我睇佢訪問先知。」最後更合唱出《真情流露》。

臨近演唱會尾聲，Joey又一口氣唱出《破相》、《最後的茱麗葉》等作品，更特意選唱了一首《華麗邂逅》送給逝世一周年的盧凱彤。最後唱出《心淡》作結前，她又說:「今次舞台設計遠比以往所有演唱會複雜，時間唔夠嘅關係，第一晚出現咗啲我好唔想見到嘅事情。不過感激大家坐足全晚陪我做full dress rehearsal，見你哋咁有義氣，我頭先喺台下做咗一個決定。下星期一，8月12號本來我係放假嘅，但在場觀眾攞住今晚演唱會飛，我邀請大家再一次嚟到紅館，記住唔好掉咗張飛，我哋喺度不見不散!」

