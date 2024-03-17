合租屋雪櫃食物被盜！女生落瀉藥捉賊累學姐肚屙憂被控　律師咁講

偷竊的犯人抓到了，但事主也可能變成被告？台灣有女學生在網上大吐苦水，指她租住的單位有其他學系學生以及學姐同住，由於放在共享雪櫃的食物經常被偷，她不忿下於調味乳（牛奶）下瀉藥報復犯人，卻導致某位「偷食」學姐肚屙不止，對方更威脅將會進行提告。由於2人爭論時對方有錄像，樓主曾承認在飲品中添加瀉藥，故擔憂地詢問：「（傷害罪）真的會成立嗎？」



有網民建議樓主想好自辯理由即可，認為法庭是講求證據，只要不承認有害人動機就不會有問題；惟有人覺得「她偷竊是一回事，你下藥又是另一回事」，若然學姐堅持提告，樓主或許會面對「造成傷害罪」等問題。



台灣有女生和同學合租，不滿放在共享雪櫃內的食物屢次被偷，故於調味乳添加瀉藥反擊，詎料卻令「偷食」的學姐肚瀉。（GettyImages／示意圖）

該女生在匿名公社以「我要被告了怎麼辦」為題發帖，指她和同學一起合租單棟式雅房（即需與他人共享浴室及廚房），而該棟住宅共有5間房間，她只認識隔壁房間的住客是就讀同一學系的同學，其他住客則是學姐或其他學系學生。由於雪櫃是住客共享，食物經常「不翼而飛」，房東又不容許她買小冰箱放房間內，無計可施下只好參考網友建議，在調味乳添加磨成粉末的瀉藥。

不料有位學姐「偷食」後肚屙，對方和同學一起找樓主理論，質問她到底添加了什麼。樓主當時不知事情嚴重性，還嘲笑對方亂喝別人東西是活該。該學姐當晚去看急診，事後拿出診症書，以及2人理論時的錄像，證明樓主曾承認添加瀉藥，當時還要幸災樂禍，怒氣難消的學姐揚言將會進行提告。

樓主苦呻「不是自己的東西本來就不該吃」，她只是參考網友做法搫擊小偷，不解為何會面臨被控局的局面，擔心事情被父母知曉，故在網上詢問：「（傷害罪）真的會成立嗎？」

樓主在調味乳添加磨成粉末的瀉藥，沒料到學姐「偷食」後肚屙，揚言會進行提告，令樓主擔憂不已。（GettyImages／示意圖）

有網民指出法庭講求證據，建議樓主想好自辯理由即可，「就算感受到你是刻意加入瀉藥，只要你不自爆說要害人，誰能告得成？」、「因為你要減肥，所以加瀉藥」，又批評該學姐行為等同偷竊，「就跟小偷摔死了，家屬還吿被害人意思一樣」、「妳自己的飲料倒入瀉藥，對方偷拿妳的飲料去喝，這就是盜竊」、「嚴格來說瀉藥也是原PO，等於牛奶連帶瀉藥一起被偷，所以是她（學姐）偷了2樣東西」。

但是有人認為偷竊和令他人肚瀉兩事不能相提並論，「她偷竊是一回事，你下藥又是另一回事。她針對下藥這件事提吿，你還是會有些造成傷害罪的問題，因你有被錄下內容，證實是你」、「你只能到法院上認錯還有跟她和解，看看法官要不要給你機會」。樓主事後補充，由於學姐她們早已串通「證供」，辯稱誤以為調味乳是屬於另一位學姐，才會拿來使用，故對於有可能被控告一事憂心不已。

台灣律師陳宇安表示，當事人可如網友建議，主張加瀉藥的飲料是自己要喝，但基於她已於網上發文，加上對方有錄影證實故意犯行，若對方提告，很大機會會被控傷害罪。而學姊偷喝飲料的行為也構成竊盜，故建議事主可以此作籌碼，和對方和解，否則傷害罪名成立，依法早高可被判處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元新台幣（約12萬港元）以下罰金。

（綜合）