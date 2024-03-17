公屋爸恐要入獄數個月　2幼兒交社福機構　憂豪裝單位空置被收樓

戶主被判入獄，公屋單位空置多久會被房署收回？近日有身為公屋戶主的港男在網上發帖訴苦，稱因犯事等候上庭，擔心會被判處入獄數月。他現與2名年幼兒子同住，打算將兒子交由社會機構照顧。不過他最擔心的是服刑期間，家中無人居住出現空置情況，加上無人繳交租金，恐怕房署收回已豪華裝修的單位。有網民建議他主動通知房署，與主任反映狀況，並設立自動轉帳，「通知房署，只要有交租就得」，惟網上亦有聲音質疑樓主造假。



《香港01》已帖文內容向房署查詢，正等候回覆。



有住公屋的網民表示因犯事或需入獄數月，擔心服刑期間單位空置及無法繳交租金會被房署收回單位。（《P風暴》劇照）

有網民在facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖，稱現與2名兒子同住「已豪裝」的公屋單位，他因「犯事」將要上庭，並預計自己將被判處數月監禁，「等上庭，自己犯事坐幾耐心中有數」。他打算將4歲兒子交由社會機構看管，惟擔心服刑期間單位空置及無法繳交租金會被房署收回單位。

樓主打算將同住的2名兒子交給社會機構幫忙照顧。（《七月返歸》劇照）

帖文引起網民熱議，有人指如果樓主不交租金數月之久，很可能會被收樓，「我以前試過1個月無交，第2個月即刻出信話要收返間屋，之後要搵房署解釋返咩原因」。有網民就建議樓主通知房署、設立自動轉帳，並向社工求助反映幼兒狀況，又安慰他只要準時交租即可，「通知房署，只要有交租就得」、「自己入定幾個月錢先夠穩陣，叫人幫手交租的話，萬一無交就真係一鑊粥」、「我建議找社工跟進」。

另外，有網民勸勉樓主日後要改過自新，勿再犯事，惟有網民就質疑帖文造假，「假！又搵水吹」、「你哋睇佢個名就知吹水」。

如果單身公屋租戶被判入獄3個月或以上，房屋署會主動聯絡有關租戶，建議他們自願終止租約並交回單位。（資料圖片）

據房屋署現行安排，如果公屋租戶入獄，影響最大者為單身公屋租戶。單身公屋租戶一旦被判入獄3個月或以上，房屋署會主動聯絡有關租戶，建議他們自願終止租約並交回單位；房屋署會向他們發出「保證書」，以便他們獲釋後，在符合相關的條件下行使「保證書」，毋須重新輪候，而獲配公屋單位。

至於刑期少於3個月，同時為綜援受助人的單身公屋租戶，房屋署則會聯絡社會福利署繼續將租金直接過戶給房委會。至於非單身的租戶，除非欠租或濫用單位，其公屋單位不會因為有成員入獄而收回。

此外，在既定的計算方法下，公屋輪候時間是以輪候冊登記日期開始計算，直至首次配屋為止，但不包括申請期間的任何凍結時段，例如申請人在獄中服刑、申請人尚未符合居港年期規定、申請人正等待家庭成員來港團聚而要求暫緩申請。換言之，若公屋申請人在輪候期間入獄，在囚服刑的日子亦不計算為輪候時間。

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