買牛肉湯發現蒼蠅卵！食客1事更嬲　檔主道歉賠償再遭衞生局調查

食到一半先發現有烏蠅？馬來西亞有女食客發文投訴，指在當地市集被攤檔東主強迫購買2份牛肉湯，還在湯內的牛骨發現蒼蠅（烏蠅）卵，其上傳的照片拍到肉上面有密密麻麻的白色米型蟲卵。帖文瘋傳後，涉事攤檔發聲明澄清未有強迫銷售，表示已向顧客賠償及道歉，希望對方撤文。當地衞生局表示已接獲投訴，目前已收集牛肉湯樣本進行化驗，並向投訴人詳細了解事件。



有顧客發文投訴指在馬來西亞某市集購買的牛肉湯發現烏蠅卵。（網上圖片）

馬媒報道，有女食客在社交平台發帖，控訴在馬六甲士馬木齋戒月市集購買的牛肉湯含有蒼蠅卵，照片所見有多顆白色米型的蟲卵依附在骨頭上。她提到「（這些）臭肉讓我很不安和失望」，希望其他攤檔加以注意食物衛生，避免同類事件再度發生。

食客又提到，因為獨自開餐的關係她只點了１碗，但東主對自己出品很有自信，堅持要她買２碗。她付錢後遲遲等不到檔主找回5令吉（約港幣8.2元），驚覺對方懶理她拒絕，照樣打包了２碗。她用餐時發覺第2碗湯沒有肉，卻同樣收取10令吉（約港幣16.5元），原不打算追究，沒想到在湯內牛骨發現蟲卵。

涉事牛肉湯攤檔的餐牌。（網上圖片）

涉事攤檔在facebook專頁回應事件，否認有強迫客人買2碗湯，是雙方有誤會，強調牛肉湯是每日新鮮製作，又對湯內有蒼蠅卵一事致歉，「可能走漏眼」。他們強調已向該食客道歉及賠償，希望對方刪除帖文。

食客則表示，她發文原意非羞辱該攤檔，而是想提醒其行食店也要注意衛生。當地衞生局表示收到投訴，並收集涉事攤檔的牛肉湯樣本進行化驗。若證實牛肉湯受污染，當局會採取相應的行動，預計化驗需時2至3星期。

牛肉湯攤檔在Facebook專頁的回應。（fb專頁「Sup Padu Pak Din」）

（綜合）