女友來經拒換內褲！連穿4天傳異味極臭咁解釋　網民：衛生觀堪憂

不少女性面對每月「姨媽到」都大感煩惱，但再疲倦都要注意好個人衛生！台灣日前有男生分享，其女友表示因有使用衛生棉關係，所以1條內褲可以連續穿4天，又辯稱「每個女生都這樣」，他難忍女友身上經常傳出異味，疑惑問道：「姨媽來就不用換內褲是真的嗎？」不少網民直指惡心，兼斥對方所說是「歪理」，「自己懶不要把所有女性都拖下水」，亦擔心對方長此下去很容易會受細菌感染，繼而令陰道發炎。



台灣有男生表示女友月經期間拒換內褲，更是連續穿4日傳出難聞臭味。（GettyImages／示意圖）

該男生在匿名公社以「姨媽來就不用換內褲是真的嗎」為題發帖，指女友表示由於經期時有使用衛生棉，所以不用更換內褲，她更是「1條內褲走天涯」連續穿4天。樓主對女友身上異味苦不堪言「說有多臭就有多臭」，異味嚴重到只是坐在一起都能聞到。

他指出女友曾解釋「每個女生都這樣」，可是當他詢問身邊同事以及妺妹，均表示要每天替換，故對女性經期要否換內褲感疑惑。

女友辯稱「每個女生都這樣」引來網民批嘔心，「自己懶不要把所有女性都拖下水」。（GettyImages／示意圖）

大批網民直斥樓主女友行為惡心，「生理期來味道很重，而且有時候還會不小心沾到血漬」、「墊衛生棉還是會悶熱流汗」、「除了天天換，我還會用噴霧，噴在內褲外面，就怕味道太重」、「褲子不勤更換，更容易細菌感染」、「她的下體不會發炎也是很厲害」。

亦有人勸樓主要藉事件考慮清楚和對方關係，「這衛生習慣不是普通髒欸」、「個人衛生習慣和家庭教育有關」、「跟她說：『妳不換內褲，那麼就是我換女友！』」。

（匿名公社）