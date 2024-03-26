天倫樂變悲劇！父抱B搭扶手梯　1舉動失平衡　1歲子滑出3樓墮地亡

溫馨的家庭日以悲劇告終。印度日前發生嬰兒墮樓意外，1名爸爸帶孩子到購物商場搭扶手梯時，原本雙手抱住1歲幼子，先行的5歲兒子上扶梯時跌倒，他彎腰騰出1隻手扶起頓失平衝，令幼子滑出從商場3樓、約40呎高墮地，送院終告不治。有目擊者稱嬰兒墮下後沒有血染一地，當時所有人都祈禱他能活下，昔最終迎來悲傷結局。當地警方已介入調查事件。



一家人搭扶手梯時，爸爸雙手抱住1歲幼子。（Ｘ影片截圖）

印媒報道，事發於恰蒂斯加爾邦首府賴布爾（Raipur）的購物商場，當時該家人正一起上扶手梯。現場閉路電視拍到，他們一行人搭上1條在廣場中庭的扶手電梯，爸爸抱住1歲的兒子（另有印媒指是女嬰），他踏上扶手梯一刻先讓路予其他孩子，其間有小朋友跌倒。這時爸爸單手抱子，彎腰以騰出的手拉起倒地的小朋友，但他手打滑令嬰兒上半身後傾，再從爸爸懷中跌出飛墮下去。

畫面可疑引起不安：

最終，嬰兒由商場3樓、40呎高處墮下。消息指，爸爸扶起的是5歲兒子，他出力一拉時失了平衝導致悲劇發生。有目擊者表示，嬰兒墮下後沒有血染一地，故所有人都在祈禱寶寶能活下來，有途人更嚇到渾身發抖。

嬰兒的家人花了數分鐘才趕到1樓，當時已有途人抱起了嬰兒，救護人員很快到達現場，幾分鐘內就將嬰兒送院，可惜抵達後已宣告死亡。當地警方已介入調查事件。

（綜合）