港女揭男友玩線上遊戲暗交大馬女　互稱「老公老婆」兼傳肉麻短訊

突然發現伴侶與他人調情，心情絕對不好受！有港女發帖求救，稱揭發男友在手機上稱呼另1名女生「老婆」，而對方亦叫他「老公」，更大說「肉麻嘢」。原來男友在線上遊戲結識到1名馬來西亞女生，兩人不但在遊戲中以「夫妻」相稱，更發展到現實世界也如此稱呼。港女指男友被踢爆後解釋只是一時「貪玩」，並承諾不會再玩，惟她對男友已失去信心，不知如何是好。



有港女發帖稱發現男友在線上遊戲結識到1名馬來西亞女生，兩人不但在遊戲中以「夫妻」相稱，更發展到現實世界也如此稱呼。（《全職高手》劇照）

該名港女在討論區親子王國發帖，稱發現男友玩線上遊戲時結識到1名女玩家，對方是馬來西亞女生，並非於香港居住。2人因遊戲結緣，不但在遊戲中以「老公」、「老婆」相稱，更交換了電話，而男友在現實中同樣叫對方「老婆」。

樓主更發現該名女生時常WhatsApp傳訊給男友叫他「老公」，又不時致電他，並會說「肉麻嘢」。她與男友攤牌時，男友解釋「只係貪玩」，又承諾之後不會再玩。不過，樓主覺得男友只是嘴上說說，認為他已經深陷其中。她回應網民時表示，「就算畀我發現咗佢都有再玩，佢只係氹住我先至講唔會再玩」。樓主甚是迷茫，於是發帖詢問網民「你哋接受到嗎？」。

樓主男友被踢爆與「老婆」秘傳肉麻短訊後，竟然解釋只是一時貪玩。（《全職高手》劇照）

帖文引起網民熱議，不少人表示「接受唔到」，有女網民更氣憤表示「唔正常」、「呢啲係精神出軌」。有人認為遊戲與現實世界一樣，女朋友或老婆都應只有1個，並建議樓主分手，「你男朋友咁樣做其實好唔尊重你，亦不太重視你，你自己要愛自己多啲，保重呀」、「佢如果冇心嘅話亦唔會咁做，愛一個人唔會咁樣傷害佢。趁後生仲有條件就走吧」、「掉轉頭你同網上機友互相稱呼『老公老婆』，你男友又接唔接受你貪玩同人網上調情？」。

（親子王國）