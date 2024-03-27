小紅書女海港城食晚飯　埋單$XXXX驚呼︰我直接去世…　網民咁睇

出外食飯，除了食物質素，有時地段和景色都是「主菜」。1名女子在小紅書表示，和另1人在尖沙咀海港城食晚餐，對着海景品嚐美酒佳餚，盛惠2,950元，直呼「在香港付款的時候我直接去世」。不過樓主稱，結賬時才知道原來有五折，最終千多元「埋單」，同時感歎「海景真的太美了」，完全沒有嫌貴意思。網民看後笑言「你真識食，食完即時去世還可以全單免收」、「餐廳都是明碼標價，吃不起可以不吃，標題黨」。



樓主和另1人在尖沙咀海港城食晚餐，對住海景品嚐美酒佳餚，盛惠2,950元，直呼「在香港付款的時候我直接去世」。（小紅書圖片）

樓主在小紅書上載數張照片，可見現場是尖沙咀海港城1間松露專門餐廳，樓主和1名異性一邊欣賞海景，一邊進食2人套餐，包括紅酒、黑松露、雞髀和蝦，連服務費盛惠2,950元。樓主補充，結賬時才知道兩人同行可以享有五折優惠，最終千多元「埋單」，兩人更豎起拇指讚好。

兩人豎起拇指讚好。（小紅書圖片）

+ 2

樓主雖然形容「在香港付款的時候我直接去世」，但指出「海景真的太美了」，而且標籤「香港美食推薦」、「香港海景」，甚至扮作其他網民口吻留言指「你根本就是深圳美食活地圖，這麼會吃！ 果斷關注上了」，未見不悅。

多名網民表示「這價格真便宜，景觀無敵啊」、「很正常的價格了，你看你吃了多少黑松露！」。亦有人質疑樓主炫富，笑言「去世前還要畀個讚」、「寫明係set dinner，仲要扮唔知價錢」。

（小紅書）