驚！$2400萬豪宅放售　女地產經紀多做1事累全棟燒清光　後續慘了

千萬豪宅被燒光，業主的憤怒心情可想而知！澳洲1間價值300萬美元（約2,400萬港元）的豪宅準備出售，地產經紀茱莉（Julie Bundock）於單位開放讓潛在客戶「睇樓」前到場視察環境，卻因為多手做錯1事導致大火，千萬元豪宅付之一炬。屋主氣炸與4名租客一同告上法院，最終茱莉所屬房地產公司須支付超過85萬美元（約670萬港元）賠償，教訓沉重。



澳洲1間價值300萬美元（約2,400萬港元）豪宅準備出售，卻因地產經紀做錯1事被燒光。（網上圖片）

300萬美元（約2,400萬港元）豪宅，遭大火燒成廢墟。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發2019年5月，地點在悉尼北部阿瓦隆海灘（Avalon Beach）1棟豪宅。該豪宅估值300萬美元（約2,400萬港元），準備出售，而開放讓在客戶「睇樓」前，地產經紀的茱莉（Julie Bundock）先到豪宅視察環境，詎料導致悲劇。

據報道，茱莉在豪宅整理環境時，發現陽台上有晾乾了的床單，於是把全部搬到樓下房間的金屬架上。當時金屬架上方壁燈打開，茱莉把床單放到金屬架後，未有關燈就離開。20分鐘後，整棟豪宅就陷入火海，所有物品燒光，連帶屋內4名租客財物也受牽連。

豪宅在大火中燒成廢墟，屋主彼得（Peter Alan Bush）相當憤怒，與4名租客一同告上法院。彼得庭上更憶述，火災時茱莉告訴他，「天哪，彼得，我想我已經燒毀了你的房子」。

最高法院法官裁定，茱莉（圖）「主動製造了火災風險和隨之而來的損失」，命令茱莉所屬房地產公司，須賠償屋主約74萬美元，以及賠償4名租客共約12萬美元。。（網上圖片）

直至本月19日，最高法院法官裁定，茱莉「主動製造了火災風險和隨之而來的損失」，命令茱莉所屬房地產公司，須賠償屋主約74萬美元，以及賠償4名租客共約12萬美元。法官還命令房地產公司，支付自2019年5月火災發生起計算共約86萬美元利息。

不過房地產公司主張，原告一方沒有告知他們金屬架會因光線變熱，認為原告一方也要為火災負上責任。惟法官反駁，原告一方根本不可能想到茱莉會做出相關舉動，沒有提前告知是正常，強調茱莉的行為是造成火災唯一原因，「這種風險是顯然可預見的」。