DSE前夕女友意外懷孕　年輕爸自責未努力讀書憂1事　網民：有承擔

勇於承擔總比逃避責任好。有年輕爸爸在討論區分享經歷，指2021年考DSE（中學文憑試）前，拍拖數年的女友意外懷孕，他自知闖禍，成績本來就差，考試後放棄升學工作養家，現時1日返多份工，「飲食、運輸、零售、派傳單都做過」，月入２至３萬，仍感難應付一家三口開支，要借住外父的物業，身邊人又多閒言閒語，「要怪就怪自己以前冇好好讀書」、「我最擔心嘅係個女大個之後會點睇我，同埋將來返學會唔會畀同學或者其他家長笑」。網民未有一沉百踩，而是為新手爸爸打氣，「欣賞你有承擔，負責任」、「你個女將來會好自豪，因為有你依個好爸爸」。



有年輕父親在討論區發文分享自己當父親後的體會，表示女兒出生後要打多份工養家。（示意圖 / GettyImages）

樓主在Dcard討論區以「要怪就怪自己以前冇好好讀書」為題發帖，指近日朋友發來關於DSE的帖文，令他有感而發，「其實我自己係年輕爸爸」。他是2021年的DSE考生，有名拍拖數年的女友，因為雙方家境不俗，大家都不是讀書材料，以為成績差都可以衣食無憂，所以讀書很懶散，「平時都係打下波打下機」。

應考DSE前女友意外懷孕，家人支持她生孩子，決定安胎不應考，終誕下女兒。樓主考DSE後放棄升學，負起責任出來工作養家，「飲食、運輸、零售、派傳單都做過」。雙方家庭環境不俗，但「自己搞出嚟嘅禍，都係要自己負責任」，縱然上班偶然受氣，他也不敢抱怨。

樓主女兒現2歲，他「一日打幾份工」好讓妻子留家專心照顧女兒，但他月入約2至3萬，仍難滿足一家三口生活開支，現時要借住外父的物業，「身邊嘅人間中有啲閒言，我都當聽唔到」。樓主無奈指既不後悔也無時間後悔，「我知自己冇學歷，我最擔心嘅係個女大個之後會點睇我，同埋將來返學會唔會畀同學或者其他家長笑」，他深愛妻子和女兒，以往家人給了他不錯的成長環境，「我都希望可以畀到好嘅生活屋企人，可惜我暫時做唔到」。

樓主坦言上班時偶然要受氣，但他也不怕辛苦，「希望可以畀到好嘅生活屋企人」。（示意圖 / GettyImages）

網民未有對樓主惡言相向，反大讚他是有承擔的爸爸，「佩服你咁有責任感，個BB有你呢個爸爸一定好幸福！」、「呢啲先係男人大丈夫」，認為他不用太過擔心，「除非你將來對家庭唔負責任，正常都唔會歧視自己父母學歷低」。不少人提供建議，認為可考慮半工讀增值，「日頭返工夜晚讀書，考個學位或者考個牌返嚟」，如果不怕辛苦，其實可考慮投身建造業，「要頂幾份工不如考慮番地盤？新人朝8晚5都起碼月入27k以上」。

（Dcard）