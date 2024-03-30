男友突爆曾和繼妹多次性交　離譜到提出1過份要求　女生崩潰想逃

繼兄弟姊妹雖然沒有血緣關係，但總算半個家人。外國有女生在網上表示，和男友及其家人包括繼妹一起去旅行，她和男友獨處時，男友不但不經意流露出對繼妹的好感，而且建議女友「模仿」繼妹的衣着，後來透露多年前和繼妹發生多次關係。這番話令女生大感崩潰，想提早搭飛機離開並提分手，但在懷疑自己有沒有過度反應，網民紛紛認為女生未有過度反應，更質疑他和繼妹「餘情未了」、「甩掉他，回家吧」，要女友模仿其他有性關係的女生「極其侮辱人」。



男友透露曾和繼妹發生關係，甚至建議女友「參考」繼妹的衣着。（示意圖/Getty Images）

35歲樓主較早前在「Reddit」討論區發文，自己是獨生女，和36歲男友交往超過5年，飽受對方折磨，她和男友全家去旅行，包括父母、繼弟妹和其他親戚，當時是樓主第二次見到男友繼妹，對繼妹蠻有好感。晚上獨處時，樓主直言覺得繼妹不錯，男友建議樓主應該模仿繼妹打扮，令她感到奇怪，指出「聽起來你（樓主男友）對你妹妹有好感」。男友承認20年前左右、當時15至16歲，他和繼妹關係一般，但自從多次發生性關係後，關係變得親密。

樓主大感崩潰，決定分手。（示意圖/Getty Images）

樓主形容男友憶述時「好像感到自豪」，相信沒有家人知道，頂多其最好朋友知道發生何事。樓主大感厭惡，覺得男友不正常，雖然假期尚有３日，但她很想訂機票提早回家，考慮提出分手，但內心又想是否過度反應。

許多網民留言認為樓主未過度反應，「你值得更好的」、「甩掉他，回家吧」、「身為有繼兄弟的人，我覺得這真的惡心」，有留言認為即使對方不是其繼妹，「他也不應要你穿得像曾經發生過關係的女性，這極其侮辱人」。亦有人打趣指：「放生他們吧，你才第三者。」

（Reddit討論區）