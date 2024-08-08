內地女分享香港旅遊5大感受　有邊界感但熱情　2原因提醒勿搭的士

網上不時有內地人分享來港旅遊的感受，當中有讚有彈，早前就有內地女遊港後分享5大感受，包括港人有素質、有邊界感但熱心助人、生活節奏快、不會歧視遊客不懂說粵語，她最後特別提醒不要在香港截的士，除價格高昂，有些司機會拒絕過海。整體上她對香港觀感不錯，表示「挺喜歡香港的」，較可惜的「就是物價太高了」。



有內地女遊港後分享感受，包括港人有素質、有邊界感但熱心助人、生活節奏快、不會歧視遊客不懂說粵語。（資料圖片）

該內地女於小紅書以「內地人到香港感受」為題發文，列出5大觀感。第一，港人有素質。她乘港鐵時留意到，很少有大聲說話的人，關愛座很少會有人坐，除非很累，否則都會主動空出關愛座，留給年紀大或行動不便的人。她又說，排隊時港人不怎麼插隊，「哪怕不自覺站到前面也會自動往後」，而年紀大的人很少會倚老賣老，都挺有質素，「還有在公共場合只要遇到熊孩子大聲說話，父母都會立馬制止，這點真的蠻棒的」。

第二，「香港人還蠻有邊界感的」，但也不缺少熱心的人，「如果自身有些不方便什麼的，都會幫忙，像是看起來冷冰冰但是內心很熱情」。

第三，「確實是快節奏」，香港人在大街上揹着帆布袋、穿着運動鞋趕來趕去，就差沒跑起來。

內地女指出，「香港人還蠻有邊界感的」，但也不缺少熱心的人，「如果自身有些不方便什麼的，都會幫忙，像是看起來冷冰冰但是內心很熱情」。（資料圖片）

第四，對於網上有指香港人歧視內地人不懂粵語，樓主說「沒怎麼遇到」，基本上她說普通話，香港人都會用普通話回答，尤其是餐廳職員，「除非有些真的不會說，只能用粵語」。對於有指很多餐廳職員服務態度不好，樓主表示，「對於我來說還行吧，只要能點到餐就行，總不能要求所有的餐館都是海底撈」。

第五，「內地人到香港不要打車」，因為「打車價格最後會嚇一跳，而且有些出租車不過海很麻煩」。此外，巴士、小巴及的士司機「車技都挺牛，飄移分分鐘的事」，提醒大家「到站前最好車平穩了再下」。

樓主提醒，「內地人到香港不要打車」，因為「打車價格最後會嚇一跳，而且有些出租車不過海很麻煩」。（資料圖片）

帖文引來一眾內地網民分享對香港感受，有人不認同樓主所說，指出「年紀大的不倚老賣老？ 這個絕不認同。香港素質最差就是上年紀的大叔大媽，長期保持憤怒，一不小心就會觸動他們的神經大動干戈」、「可是地鐵真的很吵，嘰嘰喳喳的，你認真的嗎，姐妹」，有人則回覆「比廣東地鐵好，真的，從香港玩完到深圳廣州，地鐵上那個吵，各種小孩亂跑的、抖音外放的」。

也有內地網民留言分享愉快的香港旅遊經歷，「在香港看公交站牌的時候有熱心姨姨主動來問我們去哪，教我們怎麼看站牌、坐哪趟車，還幫我們換了零錢，特別感謝她，在香港也玩的很開心」、「真的沒有網上說的那麼偏激，我們去的時候是過年那幾天，吃完飯買單的時候還會跟一句新年快樂，超有人情味的鋼鐵森林」、「香港給我的第一印象，香港人素質真的很好，喜歡去」。

樓主整體上對香港觀感不錯，表示「挺喜歡香港的」，較可惜的「就是物價太高了」。（小紅書圖片）

另有內地網民指出，被歧視和遇上態度差的店員，「真的千萬不要打車，大部份司機還帶歧視，問問題不答不理的，收完錢就開始罵人」、「我在銅鑼灣路邊買小吃，遇到了超級不耐煩的阿姨。買牛丸收了我的錢，東西沒給我，叫我靠邊站，別擋着別人，我說東西沒給我呢，她就超級不耐煩的扔給我一盒，還說了很難聽的話，全程粵語，我聽不懂也大概猜懂了」。