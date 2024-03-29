保安中頭獎獲$2214萬！靠2組日常數字買彩票　決定咁樣做改變人生

人人都想中頭獎，但唔係人人有機會中獎！馬來西亞1名保安近日買彩票，竟幸運中獎獲得1,340萬令吉（約2,214萬港元），因為這筆天降之財，他的人生亦從此改變，決意拿獎金完成一直未能圓夢的事情，引來不少網民討論。



沙巴1保安員最近以「1203」及「1227」這2個號碼，分別是他的生日日期及車牌號碼落注，結果幸運中頭獎。(《回魂夜》劇照 ）

該名53歲的幸運男來自馬來西亞的沙巴，從事保安超過20年。最近他在當地買「多多萬字積寶」彩票，以「1203」及「1227」這2個號碼，分別是他的生日日期及車牌號碼落注，結果幸運中頭獎，從總獎金1,496萬令吉80仙（約2,472萬港元）獲1,340萬令吉（約2,214萬港元），而剩餘的獎金則由另外2名以I系統玩法中獎的玩家平分。

幸運男表示，自己只花了2令吉（約3港元）買2個號碼便令自己變得富有，「我本以為可能會繼續工作直到退休，但是如果我把獎金存起来，光是利息就足夠我不用再工作了」。他續稱，當時向妻子告訴這天大的好消息，沒想到對方哭到停不下來。

該男子又指，拿了獎金以後，終於可以實現與妻子的共同夢想，在沙巴建起1間大屋，足以容納全部家人，包括他的兄弟姊妹。（資料圖片）

而該男子又指，拿了獎金以後，終於可以實現與妻子的共同夢想，在沙巴建起1間大屋，足以容納全部家人，包括他的兄弟姊妹，「作為1名沙巴土著，我要回去發展我的村莊，為我的村民做出貢獻」。

不少網民紛紛大讚男子的做法，稱他即使變富有，也不忘為家人及村民付出，「恭喜他實現夢想」、「平凡的一生卻因此有了大改變」、「是位愛護家人的好男人」。

（綜合）