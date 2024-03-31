錦田路邊私家車後座突開門　乘客險被撞驚險片瘋傳　網民：害人精

打開車門下車前一定要先看清楚，否則隨時有危險！近日有網民上傳行車記錄儀（車cam）影片，指行駛至錦田公路時，有私家車在前方路旁停下，然後私家車後座車門突然打開，1名乘客從車廂步出。片主險些撞上大開的車門，嚇得驚呼大把，幸他及時剎車，才沒有發生事故。不少網民看完影片後都稱極驚險，鬧爆私家車乘客開車門前不看清楚，「睇都唔睇，話開就開」、「乘客問題，害人精」。



有網民發帖，指於錦田公路行駛期間遇到一輛停泊路上的私家車，車上乘客突然打開車門，險些被駛至車輛撞上。（「馬路的事討論區」FB影片截圖）

有網民在facebook群組「馬路的事討論區」發帖，指於錦田公路行駛期間遇到1輛停泊路上的私家車，車上乘客突然打開車門，令片主險些撞上。所幸片主及時剎車，才沒有發生事故。片主事後上傳車cam片到網上，並表示「好彩車速唔快」。

從影片可見，當時片主駛至錦田公路近波地路一段，馬路兩旁均有汽車停泊，而左前方停泊的1輛白色私家車明顯比後方車輛更較近馬路，約超出半個車身。當片主駛至白色車右後方時，白色車後座車門突然打開，1名乘客完全沒有查看馬路，直接伸出右腳準備下車，動作一氣呵成。片主險些撞上大開的車門，嚇得「嘩」一聲叫出來，幸能剎車及時，沒有撞及對方。其後車cam片主飽受驚嚇，看到路口綠燈時仍無法即時開車，稍為停頓「定驚」後才能再次開出。

影片引起網民熱議，不少人批評白色私家車乘客不看清楚路面情況就開車門，為自己及其他道路使用者帶來危險，「睇都唔睇，話開就開」、「乘客問題，害人精」，有人就嘲諷「明明人哋就有睇，睇住樓主嚟到先開」。亦有網民批評白色車司機，「泊得衰，開門仲衰」、「前車司機係咪有近視？咁都睇唔到有車駛近」。

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