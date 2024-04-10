嘔心！保溫杯被學生加精液　校方咁處分惹不滿　女老師怒告上法庭

韓國日前有校園被揭發生令人嘔心事件！1名高中生趁老師離開課室時，居然在其保溫杯偷偷加入自己「精液」，導致對方事後連請4天病假。最初老師乃念他是學生，希望對方會深切反思並向她道歉，不過對方反應冷淡毫無悔意，加上校方處罰過輕，並採取消極態度試圖掩蓋事件，不滿下於網上公開事件，更怒告至法院。當地教育部指，已就事件向受害人提供性暴力類別支援服務，並將前往學校確認事實。



韓國有學生趁老師上廁所期間，偷偷將精液添加至對方保溫杯。（GettyImages／示意圖）

綜合韓國媒體報道，事發於慶尚南道泗川市1所私立男校，該校有女老師表示去年9月某天晚上，她負責看管1班共40名學生的自習課堂，中途曾離開課室上廁所約7分鐘。不過當她回到課室時就察覺不妥，事關保溫杯杯蓋有被轉動痕迹，水中亦浮現奇怪「白色物體」。她初時以為是學生惡作劇，估計「白色物體」或許是洗手液，生氣不已所以要求查看閉路電視，以找出涉事學生。

不料閉路電視畫面看見1名男學生曾趁其離開時，拿着她的保溫杯往宿舍洗衣間及飲水機方向前去，相隔一段時間折返教室。老師以此片段質問該學生，對方承認在老師杯中加入自己精液，稱「因為自習時偷看謎片（AV／成人影片），性衝動下看到老師的水杯就把液體放進去」，又解釋事後曾打算清洗乾淨水杯，惟清水未能徹底洗淨，只能就此作罷。

事後該老師請了4天病假，校方亦即時將她及涉事男學生隔離，勒令該男生停課2周，並需要完成特殊教育課程。最初受害人女老師表示，基於作為教師的責任和義務感，不想影響學生前途，期望涉事學生能夠真誠地反思過錯，並向其道歉，「我不想學生被起訴或被學校開除，這會對他生活產生重大影響」，可惜對方甚至其家長反應冷淡，貌似毫無悔意，令她極為不滿。

男學生事後發現清水未能清洗乾淨保溫杯，只能將水杯放回原位。（GettyImages／示意圖）

至今年2月尾，該老師和學校合約即將到期，她不滿校方就上述一事對男學生處分太輕，故於3月20日在網上公開事件，並向對方進行提告。她指出，學校因擔心事件被公開有損聲譽，所以採取消極態度，試圖掩蓋事件；校方對此則解釋，由於女老師當時希望能從輕發落，才會進行校內懲戒程序。

目前該女老師正在精神科診所就診，警方表示由於體液不是直接塗在受害者身上，而是裝在保溫杯內，所以只能視為《損害財產罪》，而不被當作《猥褻罪》。慶尚南道教育廳方面指，他們已就事件向受害人提供性暴力類別的支援服務，並將前往學校確認事實。

與此同時，韓國國會立法司法委員會正計劃修訂《懲罰性暴力犯罪特別法》，其中主張「體液恐怖主義」，即投放體液的行為可能會對他人物品造成性侮辱，或於表面塗抹物品行為，也構成性犯罪。

提出這項修正案的共同民主黨議員白惠蓮表示，由於現行法律制度下，這種行為不能被定為性犯罪，但非典型性犯罪猖獗，法律無法跟上並遏制其速度和多樣性，認為性犯罪必須從受害者角度出發，故提出修訂法案，望以更廣泛形式保障受害者。

（綜合）