校園欺凌！13歲青年遭學長群毆　被恐嚇脫光衣服　再以鐵條插肛門

馬來西亞發生恐怖的校園欺凌事件！當地1名就讀中二的男學生，先是被5名學長冤枉弄丟褲子，繼而被打傷。翌日返回宿舍，又被恐嚇脫光所有衣服，然後慘遭鐵條插入肛門，使他疼痛不已，難忍屢次被霸凌，求助老師後決定前往警局報案。



當地警方事後拘捕5名疑犯，以《未經他人同意將任何物體插入陰道，或肛門進行性行為》以及《蓄意傷人》等罪名展開調查。事件導致受害男學生身體多處受傷，被送往醫院後接受深入檢查和治療後，目前已出院。



馬來西亞發生校園欺凌事件，1名13歲少年被學長強插鐵條進肛門。（GettyImages／示意圖）

綜合馬來西亞媒體報道，事發於砂拉越（Sarawak）木膠省（Mukah）1間學校。該校1名就讀中二的13歲男學生，平日居住於校內宿舍。他於上月25日晚上回宿舍時，被5名就讀中五的學長以助他們清洗褲子，卻將褲子弄丟為由，對其施暴，導致胸口和背部受傷。

事隔1天，該男學生於26日晚上再次回到宿舍時，發現3名友人全身赤裸蜷縮在房內，5名涉嫌欺凌他的學長亦有在場。其中1名學長恐嚇男生，要求他脫掉所有衣服，並趴在鞋架上，另1人塗抹潤滑油後，便將1條小鐵條直接插入其肛門，讓他疼痛不已。

警方以《蓄意傷人》和《未經他人同意將任何物體插入陰道或肛門進行性行為》罪展開調查。（GettyImages／示意圖）

雖然在場3名友人皆目睹事發經過，但都未敢上前阻止，男生懷疑他們都曾遭受同樣欺辱，故向老師舉報事件並報警求助。當地警區主任莫哈末禮扎爾（Muhamad Rizal Alias）表示，於3月27日接獲報案，並在28日逮捕5名涉案的少年，同時引用刑事法第506條《恐嚇》、第377CA條文《未經他人同意將任何物體插入陰道，或肛門進行性行為》以及第323條文《蓄意傷人》等罪展開調查。

警方之後向法庭申請，要求延長扣押5名疑犯，以便進行調查。受害學生連續2天遭到暴打，導致胸部、腹部和私處皆受傷，事後被送往醫院接受治療及檢查後，目前已獲准出院。

（綜合）