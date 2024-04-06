遲多兩秒應該冇命！男子剛走入商店　下秒飛來金屬鋸片直插門板

千鈞一髮！美國奧勒岡州上演絕命終結站劇情，監視器拍到一名男子進入店面後，才剛關上門，一片切割水泥的金屬鋸片就從遠處飛來，直直釘在門板上，若男子再晚個3秒關門，恐怕非死即傷。



綜合外媒報道，當地時間4月4日，一間商店的監視器拍下這驚險的一幕。從影片中可以看到男子雷姆卻 (Shane Reimche)悠閒步行進入商店，反手將門帶上，然而下一秒，一片銳利的金屬鋸片從停車場對面飛來，直接插入剛剛關上的門板。

若非獲得死神眷顧，相信這位男子應該劫數難逃！（按圖了解）

報道指出，這片鋸片是屬於附近的建築工地，不知為何突然鬆脫，竟然就飛過一整個停車場，插在店家的門口。

商店老闆葛雷瓦（Amit Grewa）告訴當地媒體，當鋸片擊中時，力道之大讓整個商店都在搖晃。雷姆卻說，這是他這輩子遇過最驚險的經驗。他還原當時情況說，「我走進這裏的商店，我的手還放在門上就聽到一聲巨響和人們的尖叫，我回頭看到一團煙霧，後來才知道剛剛有一片四英尺長的鋸片向我衝來，不管怎樣，我都很高興我還活着。」

據該建築現場的一名工人表示，螺絲掉落和使用者的疏忽都可能導致鋸片鬆脫。

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