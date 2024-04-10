慘！65歲不舉翁變活塞男　服偉哥再插膠樽無法自拔　下體腫脹流血

【活塞男／板男根】香港於2008年前曾發「活塞男」事件，有男子在三號強風訊號下到藍田公園做運動，其間把下體塞進鐵板內的圓孔致「不能自拔」，要消防員出動拯救。而泰國近日亦發生「活塞男」事件，當地1名65歲不舉老翁為了重振雄風，服食3顆「威而鋼」後，嘗試將下體塞入膠樽內測試效果，詎料在藥力的影響下，老翁下體出現生理反應，「大鵬展翅」達數小時後藥力仍未散去。老翁因尿意來襲而打算拔出下體，才發現「小弟弟」被困樽內，不但腫脹流血，而且無法排尿，他苦忍1天後才致電求助，救援人員花了1個小時，小心翼翼切割膠樽，「泰國活塞男」才得以脫困。



老翁因不舉而服食「威而鋼」，並將下體塞入膠樽內測試效果，結果在藥力的影響下，下半插入膠樽後無法自拔。（示意圖/Getty Images）

事發於本月3日下午2時許揭發，泰國救援基金會接獲求助，指1名65歲老翁在曼谷中家中需要幫忙。人員到場了解，見到老翁躺在住所2樓，下體塞入膠樽內，出現腫脹發紅流血的情況，阿伯報稱由於不舉，所以本月2日服用3顆「威而鋼」，並將下體塞入膠樽內，果然如願發揮效果。

老翁的「小弟弟」困在樽內無法自拔，不但腫脹流血，而且無法排尿，唯有尷尬未有即時求助。（示意圖/Getty Images）

但數小時後，藥力沒有消退迹象，加上老翁想小便，於是嘗試將下體拔出，但結果失敗。老翁唯有自行切割樽身，但仍然留下樽口牢牢箍緊下體，他再也不敢自行切割樽口。苦等了1天後，老翁的「困境」無法緩解，別無他法只好尷尬求助。

人員了解情況後，使用切割工具花了1個小時小心翼翼割斷樽口，成功助老翁解困，同時建議他自行求醫。

（綜合）