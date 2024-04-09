漁護署垃圾回收箱鋁罐、膠樽全混雜　影片瘋傳市民斥：裝假狗！

【環保／回收／分類回收／垃圾徵費】這個垃圾分類回收箱，竟然不是真正分類垃圾？本港網絡近日瘋傳1段影片，指漁護署設置的垃圾分類回收箱，雖然垃圾蓋上標示了「鋁罐」和「膠樽」的不同入口，然而內裏原來共用同一個垃圾收集範圍，令拍片者驚訝直指「原來裝假狗㗎！啲膠樽同埋啲鋁罐都放埋一齊㗎，呢啲呃人㗎咋！」。

影片震驚網民，批評「香港搞環保只係笑話」、「其實政府做好啲回收監管仲好啦」；也有網民表示見慣不怪，「都唔係第一日知啦」、「呢個垃圾桶真係嘥氣」。另有網民指出該垃圾回收箱用途，「係先訓練意識，同認知先……keep going」。

《香港01》正向漁護署查詢。



本港網絡近日瘋傳1段影片，指漁護署設置的垃圾分類回收箱，雖然垃圾蓋上標示了「鋁罐」和「膠樽」的不同入口，然而內裏原來共用同一個垃圾收集範圍。（影片截圖）

有港男上周五（4月5日）在Facebook群組「西環變幻時」上載該段「垃圾回收箱分類垃圾問題」影片，留言「垃圾分類，由垃圾筒蓋做起」。

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影片中，拍片者拿着1個鋁罐走近啡色的垃圾回收箱。垃圾回收箱垃圾蓋左右入口分別標示了鋁罐和膠樽，指片者按指示把鋁罐放入鋁罐回收入口，然而他查看垃圾回收箱內部，有驚人發現，「𠵱，點解鋁罐放咗呢度，（同膠樽）撈埋一齊喎！全部撈埋一齊㗎喎！」，直斥「喂，裝假狗㗎！原來裝假狗㗎！啲膠樽同埋啲鋁罐都放埋一齊㗎，呢啲呃人㗎咋！」。

網民看過影片震驚，批評「香港搞環保只係笑話」。（影片截圖）

網民看過影片震驚，批評「香港搞環保只係笑話」、「所以咪覺得政府多餘」、「最後都係一車車去堆填區」、「其實政府做好啲回收監管仲好啦」，又笑言「分得幾好呀，不過佢哋（鋁罐、膠樽）係friend唔捨得」、「喂呀……笑咗出聲呀」。亦有網民指見慣不怪，「都唔係第一日知啦！唔係點解區區都有間裝修精美嘅垃圾回收站」、「發現咗好耐，九唔搭八」。

另有網民指出該垃圾回收箱用途，「無錯！係先訓練意識，同認知先……keep going」。

翻查資料，漁護署2015年起分階段推行「自己垃圾自己帶走」計劃，分階段移除垃圾箱，希望保持郊野公園自然原貌。目前郊野公園行山徑垃圾箱及回收箱已全部撤走「絕迹」，但漁護署暫未有計劃大規模移除燒烤場及露營場地垃圾箱及回收箱。