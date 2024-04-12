又視姦？大叔望短裙女　港女PO相公審「唔舒服」掀罵戰　後續更狂

男人望女人，隨時被公審？有港女於網上將軍澳群組發布多張相片，指相中男子每日早上同樣時間坐在同樣位置「專望女士」，尤其是短裙女士，直至「望到冇得望」。樓主認為相關行為令人感到「唔舒服」，相當過分，提醒各位女士小心。

帖文引來網民熱議，有人感謝樓主提醒，「算唔算係視姦？」，但有更多網民批評樓主公審行為不當，「望下都唔得？」、「望下有罪咩？」、「喺香港做個正常男人真係唔容易」，又揶揄「笑死，妳公審人，點知倒轉頭俾人公審」。面對網民圍攻，樓主長文回應惹來更多網民抨擊。



有港女於網上將軍澳群組發布多張相片，指相中男子每日早上同樣時間坐在同樣位置「專望女士」，尤其是短裙女士。（Facebook圍組「將軍澳主場」）

事緣該港女於Facebook圍組「將軍澳主場」上載多張相片，指相中男子每日早上8時至8時20分，都會坐在7-Eleven對出位置「𥄫女」，特別是望短裙女士，「呢位男士留意咗佢一段時間。留意到佢專望女士，尤其短裙女士，有1次見到佢女中學生都會一路望，會望到冇得望為止」。

樓主表示，發現男子行為後，她會走另一路線避開，又提醒各位女士小心。

從相片見到，該男子穿紅色短袖上衣，戴「鴨嘴帽」，而相中有女士走過時，男子視線都會望向女士方向，未知是否在望相關女士。

帖文引來網民熱議，有人感謝樓主提醒，也有大批網民指摘樓主公審行為。（Facebook圍組「將軍澳主場」）

帖文引來網民熱議，有人感謝樓主提醒，「謝謝提醒」、「算唔算係視姦？」、「呢個人我同朋友都留意咗好耐，如妳所講，佢無論係唔係靚女都會望，總之係望你個pat pat或以下咁，我兩三個月前亦都打過將軍澳警署講過，我朋友亦都同地鐵站職員講過」。

然而有更多網民批評樓主公審行為，「望下都唔得？」、「望下有罪咩？」、「妳發現咗一個正常的男人」、「喺香港做個正常男人真係唔容易」，「其實覺得呢位男士後面嘅女士更恐怖，每日0800至0820時都留意緊同一個人！」、「吓，人哋放左工望下女放鬆一下都要俾人放上來公審，男人望女有咩出奇，妳夠日日留意人哋，仲要專登計埋人哋幾點坐邊到」、「如果佢唔係阿叔，係高大靚仔又係鬼佬呢？」。亦有網民揶揄，「笑死，妳公審人，點知倒轉頭俾人公審」。

面對網民圍攻，樓主更新長文回應，呼籲網民「將心比己」。（Facebook圍組「將軍澳主場」）

面對網民圍攻，樓主更新長文回應，呼籲網民「將心比己」，「因為我平時都係呢啲時候返工，所以先會留意到，每次都係經過就會發現。正常人行過眼尾望到有人一路望住都會有啲唔舒服啦。將心比己，自己女朋友／老婆一路咁樣俾人望住，相信唔少男士都會出聲啦」。她又說，曾猶豫是否發文公開事件，「但今次真係發現佢好過分，望下係唔會死嘅，所以我都係提下其他女士可以避開啫」。樓主回應後，網民繼續抨擊。