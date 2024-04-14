餐廳MMA！女友遭性騷擾兼胸襲　侍應問責遭醫生掌摑釀打鬥　結果…

女友被性騷擾再胸襲怎能忍！泰國日前瘋傳餐廳MMA影片，有醫生食客不滿男侍應「眼超超」，突然行近掌摑對方，友人再拳打對方頭部，侍應反擊使出「穿心腳」將友人踢出馬路，幸好餐廳老闆及其他食客及時制止。侍應不忿帶同女友接受當地電視台訪問，指控當晚醫生性騷擾同在餐廳內當侍應的女友，談論她的胸部兼問有無隆胸，之後假意跌倒「胸襲」女友，他警告醫生後反遭掌摑。醫生反駁不清楚女侍應有男友，僅承認擁抱過女侍應，已即時道歉，奈何男侍應當時「眼超超」。



目前女侍應的家人已就性騷擾及胸襲事件報案，但出乎意料的是，餐廳老闆及其他侍應竟支持醫生一方，反指男侍應嫉妒心作祟才導致衡突。



穿灰衣的醫生突衝過去掌摑男侍應。（閉路電視畫面／Thaich8新聞截圖）

泰媒報道，事發於東部達叻府（Trat）1間餐廳，涉向18歲男侍應森康（Panupong Saenkham）施襲的醫生西魯普（Lerluck Sirirup），為當地醫療中心主管。

網傳閉路電視片段所見，事發於3月9日，穿灰色衫的西魯普突然行向斜對面枱和森康交談，他突然出手掌摑，一記耳光打得森康失平衝。森康穩住上身站起來和西魯普對峙，這時西魯普穿黑色背心、同為醫生的友人起身，一拳打向森康臉部，森康還手擊打背心男胸口，再一記「穿心腳」踢到背心男撻在馬路上。

西魯普這時推開森康，背心男則「擸櫈」衝過去意圖施襲，千鈞一髮之際多人拉開森康帶入廚房，避免衝突升級。背心男原想追擊，幸好有其他食客勸阻。

+ 4

森康事後和同在餐廳當侍應的女友巴尼達（Panida）接受電視台訪問，指控醫生性騷擾女友在先，除談論女友胸部，又問她有沒有隆胸和有沒有男友。基於餐廳規定，女友要回答自己單身。巴尼達表示，餐廳關門在即，醫生一行邀請她出遊，其後假裝跌倒，趁機擁抱及「胸襲」她。巴尼達不甘受辱向老闆反映，森康則行向醫生一枱警告不要性騷擾女友。森康續指，當時醫生有道歉，他本想放下玻璃杯就離開，但對方可能覺得他太用力放杯，突然行過來掌摑。

西魯普亦接受當地傳媒訪問，否認性騷擾及胸襲，僅承認有擁抱女侍應，當時不清楚對方有男友，已即時道歉。可是，他道歉後森康一直「眼超超」盯着他看，自己才行過去「消除誤會」，的確有掌摑對方，但未料朋友出現過激反應。

殊不知餐廳老闆和其他侍應站在醫生一方，指醫生一行是常客，從未見不當行為，相信是男侍應嫉妒心重導致衝突。事後森康未有提告，但其母堅持將聘請律師控告醫生一行人，而女侍應的祖母已就性騷擾及胸襲報案。

（綜合）