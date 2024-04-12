$3840買麥樂雞！小紅書女撳錯掣出事　後續1招絕無浪費獲網民激讚

「撳錯掣買咗三千八蚊麥樂雞！」有女子在小紅書拍片表示，因1事不小心撳錯掣，結果花費3,840元購買麥樂雞，面對「麥樂雞山」，她當年難以獨自吃完，所在網上號召同道中人出「口」解決，以免浪費食物，結果一呼百應，女事主多謝大家付出，形容「雖然錯有錯着，但係都係一個好有趣嘅經驗」，其他網民則笑言「可以烹調（蒜蓉開邊清蒸麥樂雞）」、「無得退咩？」、「下次可唔可以買錯脆香雞翼？」。



樓主拍片記錄今次撳錯掣誤花3840元購買樂雞事件。（小紅書影片截圖）

樓主在小紅書拍片以廣東話交代事件，由於麥當勞上月推出優惠，讓會員優先預購 「McDonald’s x Verdy全球限量Vick珍藏版套裝送18件麥樂雞套餐」，每套售價480元。樓主想儲齊4隻公仔，以為每次買18件麥樂雞，只會送1隻公仔，所以一口氣用了1,920元購買，並在美孚分店取貨，而她更以為付款失敗，所以再次付錢，結果總共花費3,840元買了8套，總共有多達144件麥樂雞。

樓主手持大疊外賣單在麥當勞等候。（小紅書影片截圖）

由於樓主「一個人食唔到咁多」，她亦不想浪費食物，所以決定在網上召集麥樂雞愛好者，「陪我一齊嚟清雞」。片中可見，樓主手持大疊外賣單在麥當勞等候，繼而取得多袋麥樂雞，而網民反應熱烈，多人響應到場「清雞」行動，樓主形容「識咗好多新朋友，同埋好感謝大家一齊幫我清咗佢」，笑言今次經歷非常有趣。

多名網民紛紛笑言「下次可唔可以買錯3,000幾蚊新地？」、「如果下次有又撳錯掣買薯條，可以私訊我」、「好似好好吃」、「真有錢」。

（小紅書）