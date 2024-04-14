1元1碟蝦！茶餐廳逆市出招救亡　加呢樣嘢埋單$XXX　食客：好抵！

北上消費熱潮下，本港零售及餐飲業頽勢引起關注，甚至有指出現執笠結業潮，有食店要出「大絕」嘗試「逆市救亡」。有港男在網上討論區分享，有茶餐廳推出「1蚊蝦」吸客，只要惠顧滿100元，即可加1元多1碟蝦，約有7至8隻蝦，全餐埋單也只需百多元，大讚「抵食」，「咁嘅價錢，冇理由唔食多幾次啦！」。

帖文引來網民熱議，「真係超平，1蚊蝦」、「呢啲咪醒目囉，香港人救香港市」、「食店肯救亡是好事，Win win」。



有食店「逆市救亡」，推出「1元1碟蝦」。（香港討論區）

該港男於香港討論區以「市道差！茶記救亡！一！蚊！蝦！」為題發文，他上周五（4月12日）光顧1家茶餐廳，推出「1蚊蝦」大優惠，只要只要惠顧滿100元，即可加1元加多1碟蝦，而且有7至8隻蝦，「一啲都唔Hea，碟蝦仲有碟辣椒豉油跟㗎」。

從樓主上載賬單見到，他點了65元「盲曹魚豉汁蒸」、70元「鹹蛋蒸肉餅」、加上1元的「1蚊蝦」，連2個白飯加1碗例湯，「埋單」只需136元。

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樓主「埋單」只需136元。（香港討論區）

樓主補充，以上價錢不包括特飲，但他喝了「檸樂煲羗」及「檸檬利賓納」，最後只是加多幾元，大讚「抵食」，「咁嘅價錢，冇理由唔食多幾次啦！」。

帖文引來網民震驚，直指「1蚊抵呀」、「真係超平」、「呢啲咪醒目囉，香港人救香港市」、「食店肯救亡是好事，Win win」、「好店要幫幫，佢長做長有，我哋長食長有」、「貨真價實，好抵食，睇得出，唔係Hea做」。亦有網民感嘆，「果然生意難做」、「好可能遲啲搞一蚊雞」。