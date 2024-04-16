銅鑼灣戲院全場得1個觀眾？「1人包場」影片瘋傳　網民驚：凶兆…

北上熱潮下，除了零售及飲食業，連電影業也遭殃？本港網絡瘋傳1段影片，指有觀眾在星期六「周末狂歡」晚上10時到銅鑼灣皇室堡戲院看夜場，結果全院只有該觀眾1個人，直指「1張飛1個人包場，爽到爆」。

影片引來網民熱議，有人笑言「人山人海座無虛席喎」、「我記得當年『鬼巴士』之後有套叫『鬼戲院』。也有網民因此對電影業感到憂慮，「果然係凶兆……」、「上大陸睇平一半以上」。不過，也有網民指出相關電影影評不佳，「無人睇係正常」。



本港網絡瘋傳1段影片，指有觀眾星期六「周末狂歡」晚上10時到銅鑼灣皇室堡戲院看夜場，結果全院只有該觀眾1個人，直形容「1張飛1個人包場，爽到爆」。（影片截圖）

有港男於Facebook群組「香港突發事故報料區」上載影片，指他於上周六（4月13日）晚上10時，到銅鑼灣皇室堡戲院看《第一凶兆》夜場，結果全院竟然只有他1名觀眾，直指「1張飛1個人包場，爽到爆」。

從樓主上載21秒影片見到，他當時坐在戲院中間位置，之後把鏡頭環繞戲院一圈，見到其他全是空座位，沒有其他觀眾，並邊拍邊說「包場啊而家」。鏡頭亦拍攝到戲院大銀幕正播放《九龍城寨之圍城》宣傳片。

影片引來網民熱議，有人擔心電影業發展，也有人認為是正常現象。（Facebook群組「香港突發事故報料區」）

影片引來網民熱議，笑言「全院滿座」、「人山人海座無虛席喎」、「咁多人都叫1個人包場，唔係呀！」、「我記得當年『鬼巴士』之後有套叫『鬼戲院』」。也有網民因此對電影業感到憂慮，「果然係凶兆……」、「上大陸睇平一半以上」。

不過亦有網民指出，相關電影影評不佳，「呢套戲，影評差到爆，無人睇係正常」，又指當時還在播放宣傳片時段，其他觀眾可能待正式播放電影才入場。另有網民提醒樓主戲院內不可拍攝影片，否則隨時犯法，「禁止盜錄」、「成個電影業俾你搞彎晒」。

根據法例，電影院內嚴禁拍攝及錄影，否則可能被刑事檢控，最高可被罰款港幣5萬元及監禁3個月。