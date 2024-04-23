公屋車震影片瘋傳！私家車狂震20秒完事　過路男1舉動遭網民鬧爆

私家車不斷震動所為何事？本港網絡瘋傳1段「車震」影片，觀塘公屋彩霞邨停車位有1部黑色私家車在原地劇烈震動，大約20秒「完事」，上載影片的港男則留言「溫提」，「師兄，你架車唔知係咪壞咗，我見佢無啦啦上下咁搖，有時間拎去車房check check」。

影片引來網民熱議，有人笑言「土地問題啫，大驚小怪」、「避震測試」、「咁情況……要搵驅魔人幫手了」、「未見過地震？」。但也有不少網民批評港男公開車輛車牌及放上網做法，「咁樣公開人哋車牌真係唔多好」、「隨時破壞2個家庭」。面對網民指摘，港男回應「我驚佢架車有事咋，有家室就更加要小心啲整好架車啦」。



本港網絡瘋傳1段「車震」影片。（影片截圖）

有港男周日（4月21日）晚上在Facebook群組「馬路的事討論區」上載該段23秒影片，留言「師兄，你架車唔知係咪壞咗，我見佢無啦啦上下咁搖，有時間拎去車房check check」。

影片見到，當時天色已黑，遠方靠近牆壁停車格上有黑色私家車在原地劇烈震動，頻率相當高，大約20秒才停止震動。雖然旁邊有1架大型貨車「單擋」遮蓋部份車身，但仍清晰看到私家車上下震動。

影片引來網民熱議，有網民認出拍攝地點相信是觀塘彩霞邨，不少人笑言「一定有鬼……」、「咁情況要搵驅魔人幫手了」、「未見過地震？」、「土地問題啫，大驚小怪」、「避震測試」、「可能部車比強風吹郁」、「行埋去拍片啦，都唔係撈嘅」。

但也有網民批評樓主公開車輛車牌及放上網做法，「咁樣公開人哋車牌真係唔多好」、「隨時破壞2個家庭」、「車牌打返格啦」。面對網民指摘，樓主回應「我驚佢架車有事咋，有家室就更加要小心啲整好架車啦，咁搖法揸出街好危險」。