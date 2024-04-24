買燒賣加$1先有叉！食客不想付款徒手食　1原因被質疑：為反而反

【走塑／環保／即棄膠餐具】政府於4月22日（周一）起，實施首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品法例，有市民購買小食時，見到店舖以紙杯盛載燒賣，不過要求給予膠叉時，對方卻表示需要加1元購買，不想額外付費的他只好徒手拿起燒賣進食並自嘲。有網民譴責涉事店舖「趁火打劫」，「竹籖並沒有禁」、「似趁機搶錢多喎」；惟有人質疑事主是「為反而反」，「由細到大食燒賣都係拎住枝籤食，點解而家咁得意用兜裝」、「為咗出Po影相用手拎啊」。



有商戶以紙杯盛載燒賣，食客要求提供餐具膠叉時，表示需要加1元購買。（FB「撒創作 Kaiser Creation」圖片）

社交平台facebook專頁「撒創作 Kaiser Creation」昨日（4月23日）發帖，並上載2張圖片，顯示有市民光顧某店舖購買港式地道小食 ── 燒賣，由於該店舖以紙杯盛載燒賣，食客便想向店員索取餐具膠叉，但對方表示需要加1元購買。在不想額外付費情況下，事主唯有在街上徒手拿起燒賣進食，事後不禁自嘲。

事主不想額外付費，在街上徒手拿起燒賣進食。（FB「撒創作 Kaiser Creation」圖片）

帖文引來網民熱議，有人批評該商戶「趁火打劫」，「竹籤唔係膠！牙簽又唔係膠！咁都唔畀人！下次咪鬼幫襯這店！$1元都搶！」、「比枝牙簽都好啦，擺明搵老襯」、「而家真係需要自備餐具」、「畀錢買膠叉都犯法喎，你畀1蚊就告發佢呀嘛」。有留言同時批評「走塑」政策擾民，「搞環保變搞倒退」、「索性唔食！」。

亦有人質疑事件真偽，認為事主是「為反而反」，「竹籤都無？」、「由細到大食燒賣都係拎住枝籤食，點解而家咁得意用兜裝」、「定係唔係無竹籤，係為咗出Po影相用手拎啊」、「為咗反環保，竹籤都唔用，你都夠無聊」。對於被指「為何無竹籤」，樓主回應指「可能條款唔清楚，過幾日可能有返」。

（FB「撒創作 Kaiser Creation」）