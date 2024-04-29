熱褲女大鬧巴士影片瘋傳！狂扯車門想落車　身上1特徵反成焦點

乘搭巴士突然想落車？本港北區巴士群組流傳1段影片，巴士車廂前門位置有金髮女子在狂搖大力拉扯車門，惟由於1名中年女子擋在車門前，金髮女無法扯開車門，其間疑有聲音表示「我哋可唔可以落……」。金髮女拉扯車門期間，巴士停駛，其他乘客都在關注其行為，現場更傳出疑似小女孩哭泣聲。

影片引來網民熱議，不少人疑惑金髮女拉扯車門原因，「係咪飛站想落車啊？」、「打摔角呀？」；也有人關注金髮女身份是外籍乘客還是本地人，「點睇都似染金多過外國人喎」、「西方人嗰種邊有咁唔自然」。



本港網絡流傳1段影片，巴士車廂前門位置有金髮女子在狂搖大力拉扯車門。（影片截圖）

有港男上周一（4月22日）於Facebook群組「北區巴士聯盟」轉載該段9秒影片，留言「相撲無限好，天色已黃昏」。

影片見到，當時正值白天，巴士前方車門位置有1名穿熒光粉色背心、超短褲的金髮女子正在「大鬧」，嘗試用單手拉開車門不成，又回身用雙手猛力拉扯瘋狂搖動，車門被拉扯到幾乎損爛。不過，由於1名中年女子擋在車門前，金髮女無法扯開車門，其間疑有聲音表示「我哋可唔可以落……」。

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金髮女拉扯車門期間，巴士停駛，其他乘客都在注視其行為，有乘客走到後方車廂避開，現場更傳出疑似小女孩哭泣聲。

影片引來網民熱議，不少人估計金髮女拉扯車門原因。（影片截圖）

影片引來網民熱議，不少人估計金髮女拉扯車門原因，「係咪飛站想落車啊？」、「上面有按緊急開門掣想離開車廂」、「打摔角呀？」、「如果落車，唔係另一邊門咩，點解喺上門嗰邊落」。也有網民認為無論如何都不應影響巴士行駛，「有片拉得告得吧」。

也有網民關注金髮女身份是外籍乘客還是本地人，「點睇都似染金多過外國人喎」、「西方人嗰種邊有咁唔自然」、「染金啫」。