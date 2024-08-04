面值$150港幣？小紅書男曬$150鈔票　網民以為偽鈔　真身值咁多錢

本港不少銀行發行過紀念鈔，收藏價值遠比面值更高。有小紅書男網民在網上上載一張已過膠的紀念鈔，可見是滙豐銀行2015年發行的「150周年紀念鈔票」，笑言「這150元的面值在香港可以買​​早茶嗎？」。有「識貨之人」打趣表示「絕對是假幣！不信你寄給我，我幫你瞧瞧」、「你不要玩吧，你這張都過了膠，根本没有打算拿出來用，直接曬藏品，順便介紹一下不可以嗎？」。



樓主上載一張圖片，顯示是滙豐銀行2015年發行的「150周年紀念鈔票」，紀念鈔已經過了膠，明顯悉心保存。（小紅書圖片）

樓主在小紅書上載一張圖片，顯示是滙豐銀行2015年發行的「150周年紀念鈔票」，紀念鈔已經過了膠，明顯悉心保存，樓主笑問：「這150元的面值在香港可以買​​早茶嗎？」

部份網民不知道是紀念鈔，以為是假鈔；但亦有不少網民「識貨」，笑言「我200塊跟你換」、「直接畀，唔該」、「第一眼假的，第二眼假的！給我」、「可以用， 但不建議，換唔返嚟」。

翻查資料，滙豐銀行於2015年3月5日至3月21日發售150元紀念鈔，僅售200萬張，設有單張、無切割3連張和無切割35連張3款，每款訂價分別為380港元、1,380港元及23,880港元。

根據香港金融管理局網站，紀念鈔雖然不擬用於日常交易，但也是法定貨幣，紀念鈔以高於面值的價錢公開發售，所有淨收益撥捐本地慈善公益用途。

（小紅書）