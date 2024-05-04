走塑｜打工仔呻外賣紙餐具「食嘢都冇癮」　被迫買私家餐廳放公司

【走塑／禁膠餐具／環保】本港4月22日起首階段管制即棄膠餐具，包括禁止食肆提供或銷售塑膠產品，近日有打工仔在討論區發文，指以往習慣買外賣回公司吃，省去等位時間，無奈轉用紙餐具後「食嘢都覺得好冇癮」，被迫轉回堂食，但始終「冇喺自己位食咁爽」，考慮買1套私家餐具回公司方便吃外賣。不少網民指正準備購買私人餐具，但始終要看工種和是否有辦公室開餐，「做文職梗係無問題啦」。



食客好奇有沒有人為響應政府走塑而購買私家餐具。（示意圖 /《國產凌凌漆》劇照）

樓主在香港討論區以「多唔多人因為走塑，買私家餐具？」為題發帖，指走塑實施前，午餐多數買外賣回公司吃，可以邊看影片邊用膳，「等個人可以放鬆下，唔鍾意堂食，又要等位，又要急急腳食」。

走塑外賣轉用紙餐具後，樓主大呻「食嘢都覺得好冇癮」，日前決定改到餐廳堂食，「估唔到我為咗唔想煩餐具轉返堂食」。數天堂食後，他始終覺得在餐廳看影片吃飯「冇喺自己位咁爽」，考慮買1套餐具放在公司，問有無打工因同樣問題選購私家餐具。

樓主指出店內用餐無法像安座在辦公室般舒適。（示意圖 /《逃學威龍2》劇照）

帖文引起熱議，不少人同樣打算自備餐具，「嗰啲所謂替代品唔得掂」、「公司一路都有1套餐具喺到」、「已買了旅行餐具備用」，有網民指走塑生效後，法例初衷正是想市民自備餐具或堂食，「希望從源頭達至一定程度減廢」。

不過，有網民認為是否買私家餐具吃外賣要看工種，「工作地區隱定，公司又准許洗餐具，自備餐具是最好，不是環保X上身，有時買外賣帶回家食，食完啲飯盒都覺得浪費垃圾袋」，又指樓主「做文職梗係無問題啦」。

（香港討論區）