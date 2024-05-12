面試難題！「針掉進大海如何撈出來？」　求職者神級妙答即獲錄取

【面試問題／求職技巧】公司面試旨在考驗員工應變能力，內地有公司面試時就詢問「一根針掉到大海裏，需要用什麽辦法把它拿出來？」，結果其中1名「求職者」智慧回答獲即時取錄。網民看後熱議，有人認為這些題目能篩選腦袋靈活的人；但也有人認為題目「譁眾取寵」，實際作用不大。



內地有公司面試時就詢問「一根針掉到大海裏，需要用什麽辦法把它拿出來？」，結果其中1名「求職者」智慧回答獲即時取錄。（示意圖／gettyimages）

綜合媒體報道，內地1家公司正招募員工，而老闆為了檢驗自家公司面試官招募新員工選拔過程，於是假裝「求職者」面試，結果靠「神回覆」獲得錄取。

這場面試以線上方式進行，面試官問「一根針掉到大海裏，需要用什麽辦法把它拿出來？」。面對這種「刁鑽」問題，老闆不慌不忙回覆：「我如果用吸鐵石把它吸出來，但針是掉到大海裏呀！繩子又不夠長，肯定不行；如果我用桶撈，大海裏的水太多，估計一生都撈不完；用網捕，又不現實！」。

面試官問「一根針掉到大海裏，需要用什麽辦法把它拿出來？」。（示意圖／gettyimages）

之後老闆把答案轉到「沉默成本」，說「這針掉下去是過去發生的事情，看它的成本、功用是否對後面的決策有沒有影響，沒有影響，既往不戀，縱情向前。過去的就讓它過去吧」。

面試官聽後追問「如果從產品經理的角度去談這個問題呢？」。老闆回應「從產品經理角度，對產品的需求背景，及這根針是什麼樣的針？它為什麼會掉到大海裡？掉到大海裏，對產品有什麼影響？為什麼會去撈它？它的價值大嗎？撈針會有什麼樣的收益？有什麼樣的成本等方面進行了考慮」，又進行具體對比，「如果這針是縫衣服的，那最終的結果是縫衣服，針只是縫的過程中的參與，我們可以換種方式來縫，只要達到把衣服縫好的結果就行，當然可以重新買一支針。如果針是一個科研專案的成果，意義寶貴，那就要規劃如何去撈，用什麼工具去撈？」。

老闆不慌不忙回答，最終獲「錄取」。（示意圖／gettyimages）

不過面試官再問「如果老闆就是讓你把針撈出來，你又怎麽辦？」。這道題看似只有「做」或「不做」、考驗員工「忠誠」，但作為老闆，他也有不同見解，「如果我只是機械地聽從老闆的每1句話，那我也沒有什麽職場競爭力，你們也不會招聘我，隨便找1個人都可以。所以我會根據我的專業能力來選擇聽不聽」。

面試官最後問，「如果你覺得老闆的需求不靠譜，你會怎麼辦？」。報道未具體說明老闆如何回應，但相信老闆最終獲得「取錄」。

這道面試問題令網民熱議紛紛，有人認為這些題目能篩選腦袋靈活的人，但也有人認為題目「譁眾取寵」，實際作用不大。（示意圖／gettyimages）

這道面試問題令網民熱議紛紛，有人認為這些題目能篩選腦袋靈活的人，「反正就是要懂得死的都會被說成活的就對了。面試官總會出奇幾個腦幹的！」。也有人嘗試解答，「不要糾結於一根針」、「再去買一根啊！浪費時間在那邊思考如何解決，不如直接去買1根不是更能解決問題」、「我不會大海撈針，趕快再去買1支新的，節省時間」、「等海神拿出金針、銀針、鐵針」。

但也有人認為題目「譁眾取寵」，實際作用不大，「不用時間成本嗎？搞一堆譁眾取寵的問題」、「真有人這樣問你，就站起來走出去就好，真的別待在這種公司」。