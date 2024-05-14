世風日下！9歲女童整爛同學擦子膠　無錢賠提出肉償　警方咁講

世風日下，道德淪亡？馬來西亞1名9歲女童弄壞同學的橡皮擦，卻因沒錢償還，竟然自願「獻身」提出以發生性關係方式，代替賠償。當地刑事調查部總監指出，由於涉案者皆為小童，且未年滿10歲，毋須承擔刑事責任，事件沒有正式立案。不過他稱，自從疫情後留意到涉及未成年人的性侵案件正逐年增加，相信與兒童使用社交媒體進行互動時，更容易接觸色情內容有關，擔心未來或引致更多社會問題，警方已重新開案調查。



馬來西亞1名9歲女童不慎弄壞同學橡皮擦，竟提出以「肉償」方式賠償。（GettyImages／示意圖）

綜合馬來西亞媒體報道，當地刑事調查部總監讚恩（Datuk Seri Mohd Shuhaily Mohd Zain）日前出席2024年國際監管會議論壇，他分享去年曾發生1宗令人震驚事件。事發於吉蘭丹州（Kelantan），1名年僅9歲女童因為不小心弄壞同學橡皮擦，無力償還下竟分別向2名9歲以及10歲男同學，提出以發生性關係方式代替賠償。

讚恩表示，由於涉案者皆為小童，而且未年滿10歲，毋須承擔法律或刑事責任，所以事件沒有正式立案。不過他指出，警方留意到涉及未成年人的性侵案件正逐年增加，認為是年輕新一代最新犯罪趨勢。

讚恩相信「向我們報告的案例可能只是實際發生的一小部份」，他將問題歸究於社交媒體令兒童更易接觸到色情內容，「在Covid-19（疫情）肆虐後，這類案件的數字顯著增加，因為大多數人使用社交媒體進行互動」，擔心未來將會引致更多社會問題。

（綜合）