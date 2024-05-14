驚！6孩母推「叔叔屍體」銀行貸款催提筆簽名 被捕揭悲傷內情

巴西有女子早前推着叔叔屍體，走入當地銀行試圖貸款，當時女子托着叔叔的頭，並催促他拿起筆「簽名」，場面極為嚇人。事後她因涉褻瀆屍體和企圖盜竊被捕，惟發現她有精神問題，並可能因服食過量藥物讓她對事件記憶模糊，幸而最終獲得保釋，而該女子在接受媒體訪問時哭着說，「不知道叔叔已經死了」。



艾莉卡（Erika de Souza Vieira Nunes）推着68歲叔叔保羅（Paulo Roberto Braga）的屍體，走進里約熱內盧1間銀行試圖申請貸款。（影片截圖）

綜合外媒報道，事發4月16日，43歲艾莉卡（Erika de Souza Vieira Nunes）推着68歲叔叔保羅（Paulo Roberto Braga）的屍體，走進里約熱內盧1間銀行試圖申請貸款。當時有人看到艾莉卡托叔叔的頭，並催促他拿起筆「簽名」，面對如此畫面，嚇得銀行職員立即報警。艾莉卡涉褻瀆屍體和企圖盜竊等罪被捕，甚至可能面對過失殺人指控。

然而艾莉卡被拘留期間，她的兒子盧卡斯（Lucas Nunes dos Santos）堅稱她無辜：「母親撫養6個孩子，從不偷竊或靠欺騙任何人來生活，她教導我們學習正確的道路，母親一直是我們最大的鼓舞。」

她接受媒體採訪時哭着表示，「我不知道叔叔已經死了，我不是大家談論的那個怪物」。（影片截圖）

不過，醫生證實艾莉卡有精神病史，曾被要求住院接受治療，並表示她患憂鬱症，有自殺念頭及出現幻聽，需服用鎮靜劑。

後來艾莉卡獲保釋，她接受媒體採訪時哭着表示，「我不知道叔叔已經死了，我不是大家談論的那個怪物」。艾莉卡續解釋，對事件的記憶變得模糊：「接受治療時我服用名為『唑吡坦』的安眠藥，我不知道是不是當天服用超出了應有的藥物劑量。」艾莉卡目前已被保釋等候審訊。